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EEUU habría atacado una vivienda familiar en Irán con una bomba de casi una tonelada, revela una investigación

EEUU habría atacado una vivienda familiar en Irán con una bomba de casi una tonelada, revela una investigación

Sputnik Mundo

Durante el ataque del 30 de julio contra Irán, las FFAA estadounidenses lanzaron una bomba Mark-84 sobre una zona densamente poblada de la isla iraní de Qeshm... 02.08.2026, Sputnik Mundo

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Sobre el uso de una de las mayores bombas convencionales del arsenal norteamericano apuntan el cráter de más de nueve metros de diámetro y los fragmentos de munición hallados en el lugar. A tales conclusiones se llegó tras el análisis de fotografías, videos del lugar de los hechos e imágenes satelitales realizado por varios expertos y por el equipo del periódico.La bomba impactó directamente sobre la vivienda donde residía una familia de cinco miembros. Tres personas —un matrimonio y su hijo de dos años— fallecieron, mientras que otros dos menores fueron rescatados con vida de entre los escombros. La explosión afectó un radio de 60 metros y obligó a evacuar a los habitantes de otras 20 viviendas cercanas.Por su parte, desde el Comando Central norteamericano indicaron que están investigando lo ocurrido, ya que "las FFAA de EEUU nunca atacan a civiles".El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor.

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