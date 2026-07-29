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Lavrov expone los intereses nacionales de Rusia en el ámbito mundial
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Los objetivos de Moscú en el escenario internacional consisten en que el Estado ruso sea una potencia independiente, declaró en una entrevista con los medios... 29.07.2026, Sputnik Mundo
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Además, continuó el ministro, para Rusia es esencial que todas sus etnias sigan teniendo derecho a la preservación de su cultura, sus tradiciones y sus creencias religiosas, tal como lo garantiza la Constitución.De acuerdo con Lavrov, en esta condición, Rusia estará interesada en cooperar en pie de igualdad con otros poderes emergentes, como China y la India."Estos actores importantes, por supuesto, defenderán junto a nosotros la justicia, con la esperanza de que Occidente y, en particular, Europa, también recobren algún día el sentido común y estén dispuestos a integrarse en los nuevos sistemas de relaciones en igualdad de condiciones y de manera honesta. Por ahora, no están preparados para ello. EEUU tampoco está en absoluto dispuesto", subrayó el canciller ruso.Ultimátum de Occidente y terrorismo de KievRefiriéndose al conflicto ucraniano y a las vías para su resolución, Lavrov describió las peculiares condiciones que los países occidentales que apoyan a Kiev le impusieron a Moscú, concretamente la congelación del frente antes de las negociaciones en las que participaría, entre otros, Europa.Mientras tanto, Occidente sigue esperando un colapso interno de Rusia y, con ese fin, promociona el terrorismo del régimen de Volodímir Zelenski, que lanza ataques con armas de largo alcance hacia el interior del territorio ruso, recordó Lavrov. Todo esto se presenta como un supuesto "momento decisivo" del conflicto."Por eso ha vuelto a surgir el eslogan de infligirle una derrota estratégica a Rusia, ha surgido el eslogan de la descolonización de Rusia, con lo que se da a entender abiertamente el desmembramiento de nuestro país una vez más", reiteró.Sin embargo, asegura el alto diplomático, los rusos perciben y evalúan correctamente estos ataques y quién está detrás de ellos."Los perciben como debe ser, tal como nos lo ha enseñado la historia. Y tal como nos lo enseñaron quienes vencieron al nazismo (...) Sobre todo porque ahora estamos en guerra contra los seguidores directos y los descendientes de esos nazis", concluyó.
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Lavrov expone los intereses nacionales de Rusia en el ámbito mundial

12:40 GMT 29.07.2026
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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov - Sputnik Mundo, 1920, 29.07.2026
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Los objetivos de Moscú en el escenario internacional consisten en que el Estado ruso sea una potencia independiente, declaró en una entrevista con los medios locales el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov.
"[Nuestros intereses nacionales] consisten en que seamos una potencia independiente, una civilización independiente. En que nuestras fronteras estén bien protegidas. En que nadie se atreva siquiera a pensar en darnos consejos sobre cómo organizar nuestra vida dentro de Rusia", precisó Lavrov.
Además, continuó el ministro, para Rusia es esencial que todas sus etnias sigan teniendo derecho a la preservación de su cultura, sus tradiciones y sus creencias religiosas, tal como lo garantiza la Constitución.
De acuerdo con Lavrov, en esta condición, Rusia estará interesada en cooperar en pie de igualdad con otros poderes emergentes, como China y la India.
"Estos actores importantes, por supuesto, defenderán junto a nosotros la justicia, con la esperanza de que Occidente y, en particular, Europa, también recobren algún día el sentido común y estén dispuestos a integrarse en los nuevos sistemas de relaciones en igualdad de condiciones y de manera honesta. Por ahora, no están preparados para ello. EEUU tampoco está en absoluto dispuesto", subrayó el canciller ruso.
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Ultimátum de Occidente y terrorismo de Kiev

Refiriéndose al conflicto ucraniano y a las vías para su resolución, Lavrov describió las peculiares condiciones que los países occidentales que apoyan a Kiev le impusieron a Moscú, concretamente la congelación del frente antes de las negociaciones en las que participaría, entre otros, Europa.
"¿Qué significa esto? Es un ultimátum. Si nos quedamos inactivos en la línea de frente, el régimen nazi seguirá en pie. No reconocerán ningún territorio donde se hayan celebrado referendos", sostuvo.
Mientras tanto, Occidente sigue esperando un colapso interno de Rusia y, con ese fin, promociona el terrorismo del régimen de Volodímir Zelenski, que lanza ataques con armas de largo alcance hacia el interior del territorio ruso, recordó Lavrov. Todo esto se presenta como un supuesto "momento decisivo" del conflicto.
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"Por eso ha vuelto a surgir el eslogan de infligirle una derrota estratégica a Rusia, ha surgido el eslogan de la descolonización de Rusia, con lo que se da a entender abiertamente el desmembramiento de nuestro país una vez más", reiteró.
Sin embargo, asegura el alto diplomático, los rusos perciben y evalúan correctamente estos ataques y quién está detrás de ellos.
"Los perciben como debe ser, tal como nos lo ha enseñado la historia. Y tal como nos lo enseñaron quienes vencieron al nazismo (...) Sobre todo porque ahora estamos en guerra contra los seguidores directos y los descendientes de esos nazis", concluyó.
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