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Donbás recuerda a los niños que perdieron la vida en los ataques ucranianos

Donbás recuerda a los niños que perdieron la vida en los ataques ucranianos

Sputnik Mundo

Desde hace 12 años, el Ejército de Ucrania ataca regularmente a la población civil de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Desde el inicio de la... 27.07.2026, Sputnik Mundo

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Desde 2022, el 27 de julio, fecha del bombardeo de Górlovka, se conmemora en la república popular de Donetsk el Día de la Memoria de los Niños Víctimas de la Guerra, establecido por decreto del jefe de la región, Denís Pushilin.Cada año se celebran actos conmemorativos no solo en Donbás, sino también en otras regiones de Rusia, donde se encienden velas y se depositan flores y juguetes ante los monumentos y paneles con los nombres de los fallecidos.Sputnik te ofrece un resumen de la página más trágica del conflicto en Donbás.La tragedia de GórlovkaDomingo, 27 de julio de 2014. La denominada "operación antiterrorista", declarada por Kiev, lleva ya varios meses en marcha, pero en Górlovka, al igual que en muchas otras ciudades de Donbás, la vida sigue intentando transcurrir con normalidad.Los habitantes de Górlovka pasaron aquel día de verano igual que siempre: iban al mercado a comprar comida, paseaban con los niños por el parque y visitaban a amigos y familiares.Las tropas ucranianas avanzaban hacia la ciudad. La noche anterior, al norte de Górlovka, se posicionaron las baterías de lanzacohetes BM-21 Grad de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente de las FFAA de Ucrania, bajo el mando del combatiente del Pravi Sector (Sector Derecha)* Oleg Mikats.A las 05:30, el Ejército ucraniano bombardeó la ciudad por primera vez. El centro de Górlovka y la zona residencial de la localidad de Korolenko resultaron afectados.Al poco tiempo, los combatientes estaban listos para una segunda oleada de ataques. Tras esperar a que saliera a la calle el mayor número posible de personas, las FFAA de Ucrania volvieron a lanzar proyectiles contra el centro de la ciudad."Alrededor del mediodía nos dirigimos a una parada de autobús. Aproximadamente tres minutos después comenzaron las explosiones. Corrimos hacia la dirección en la que, creemos, no se estaba disparando. Pero disparaban por todas partes", prosiguió.Las bombas explotaban junto a una parada de autobús, un mercado y una escuela. Según se determinó posteriormente a partir de los fragmentos hallados en el lugar, las FFAA de Ucrania emplearon munición de fragmentación de alto poder explosivo.A las 19:00 se repitió el ataque. Sin embargo, fue precisamente el bombardeo del día el que se cobró el mayor número de víctimas. Murieron 22 personas, cuatro de ellas niños, y decenas de habitantes de Górlovka resultaron heridos. A ese día se le acabó llamando "el domingo sangriento".Uno de los episodios de esta tragedia tuvo lugar en el parque de la calle Rudakova, donde la residente Kristina Zhuk solía pasear a menudo con su hija Kira, de 10 meses. Aquel trágico día no fue la excepción. La pequeña apenas estaba aprendiendo a caminar.Aproximadamente media hora después de que cesaran los bombardeos sobre Górlovka, encontraron a Kira junto a su madre, ambas sin signos de vida, entre la hierba. Kristina abrazaba a la niña contra su pecho, como si intentara protegerla con su propio cuerpo, ya sin vida, de los mortíferos fragmentos de metralla. La historia dio la vuelta al mundo y Kristina empezó a ser conocida como la Madonna de Górlovka.En el parque donde fallecieron Kristina y Kira, el 7 de mayo de 2016 se inauguró un monumento, dedicado a las víctimas de la guerra en Donbás. Las dos semiarcas simbolizan los brazos de unos padres que protegen a sus hijos de los horrores del conflicto, mientras que la campana negra representa el dolor y la tristeza por todos aquellos que perdieron la vida durante los años de enfrentamientos.Las cifras sangrientasDesde el 2014, el número de víctimas menores de edad alcanzó los 2.218 niños, 1.845 de ellos heridos y 373 muertos, según los datos del comisionado del Ministerio de Exteriores ruso para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik.En memoria de los niños de Donbás, el 5 de mayo de 2015 se inauguró en Donetsk la 'Alameda de los Ángeles'. Dos años después, el memorial fue completado con la escultura 'A los niños de Donbás, a los niños de la guerra', que representa a un niño mirando al cielo y cubriendo con su cuerpo a su hermana menor.El prototipo de la obra fue Kirill Sidioryuk, de 13 años, quien murió durante un bombardeo contra la localidad de Butkévich, en la república popular de Lugansk, pero salvó la vida de su hermana Tatiana, de 9 años, a costa de la suya propia.* Organización terrorista prohibida en Rusia.

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