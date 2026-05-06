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La leyenda de las 'Brujas de la Noche': las valientes aviadoras soviéticas que se convirtieron en la pesadilla de la Wehrmacht

La leyenda de las 'Brujas de la Noche': las valientes aviadoras soviéticas que se convirtieron en la pesadilla de la Wehrmacht

Sputnik Mundo

Eran muy jóvenes, pero ya auténticas heroínas. El 588.º Regimiento Aéreo de Bombardeo Nocturno, compuesto exclusivamente por mujeres, pasó a la historia como... 06.05.2026, Sputnik Mundo

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Los alemanes llamaron a estos aviones "molinillos de café" por el característico zumbido del motor que aparecía en el silencio nocturno.El regimiento participó en prácticamente todas las operaciones más importantes: los combates por el Cáucaso, la liberación de la península de Kerch, Novorosísk y la operación de Sebastopol.Las jóvenes destruían trenes, depósitos de combustible, líneas de comunicación y apoyaban a la infantería desde el aire. Cada salida frustraba los planes alemanes y daba a las tropas un tiempo valioso.Más de 23.000 salidas de combate, miles de toneladas de bombas lanzadas y decenas de objetivos destruidos: este fue el aporte de las Brujas de la Noche soviéticas a la Gran Victoria. Veintitrés aviadoras recibieron el título de Héroe de la Unión Soviética. Su valentía y entrega se convirtieron en un brillante ejemplo de la participación femenina en la guerra más terrible de la humanidad.

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