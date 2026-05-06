https://noticiaslatam.lat/20260506/la-leyenda-de-las-brujas-de-la-noche-las-valientes-aviadoras-sovieticas-que-se-convirtieron-en-la-1173339215.html
La leyenda de las 'Brujas de la Noche': las valientes aviadoras soviéticas que se convirtieron en la pesadilla de la Wehrmacht
La leyenda de las 'Brujas de la Noche': las valientes aviadoras soviéticas que se convirtieron en la pesadilla de la Wehrmacht
Sputnik Mundo
Eran muy jóvenes, pero ya auténticas heroínas. El 588.º Regimiento Aéreo de Bombardeo Nocturno, compuesto exclusivamente por mujeres, pasó a la historia como... 06.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-06T17:45+0000
2026-05-06T17:45+0000
2026-05-06T18:26+0000
gran guerra patria
segunda guerra mundial
criminales nazis
nazismo
defensa
unión soviética (urss)
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/06/1173349987_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_f69e177d7a71f2e309e57e9bcd6b4857.jpg
Los alemanes llamaron a estos aviones "molinillos de café" por el característico zumbido del motor que aparecía en el silencio nocturno.El regimiento participó en prácticamente todas las operaciones más importantes: los combates por el Cáucaso, la liberación de la península de Kerch, Novorosísk y la operación de Sebastopol.Las jóvenes destruían trenes, depósitos de combustible, líneas de comunicación y apoyaban a la infantería desde el aire. Cada salida frustraba los planes alemanes y daba a las tropas un tiempo valioso.Más de 23.000 salidas de combate, miles de toneladas de bombas lanzadas y decenas de objetivos destruidos: este fue el aporte de las Brujas de la Noche soviéticas a la Gran Victoria. Veintitrés aviadoras recibieron el título de Héroe de la Unión Soviética. Su valentía y entrega se convirtieron en un brillante ejemplo de la participación femenina en la guerra más terrible de la humanidad.
https://noticiaslatam.lat/20160508/gran-guerra-patria-1059434816.html
unión soviética (urss)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/06/1173349987_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_4f2899ad960846ba7477b9b3c46f1e4d.jpg
La leyenda de las Brujas de la Noche: las valientes aviadoras soviéticas que se convirtieron en la pesadilla de la Wehrmacht
Sputnik Mundo
La leyenda de las Brujas de la Noche: las valientes aviadoras soviéticas que se convirtieron en la pesadilla de la Wehrmacht
2026-05-06T17:45+0000
true
PT1M18S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gran guerra patria, segunda guerra mundial, criminales nazis, nazismo, unión soviética (urss), rusia
gran guerra patria, segunda guerra mundial, criminales nazis, nazismo, unión soviética (urss), rusia
La leyenda de las 'Brujas de la Noche': las valientes aviadoras soviéticas que se convirtieron en la pesadilla de la Wehrmacht
17:45 GMT 06.05.2026 (actualizado: 18:26 GMT 06.05.2026)
Eran muy jóvenes, pero ya auténticas heroínas. El 588.º Regimiento Aéreo de Bombardeo Nocturno, compuesto exclusivamente por mujeres, pasó a la historia como las 'Brujas de la Noche'. A bordo de primitivos biplanos Po-2, varias veces por noche se elevaban al cielo para bombardear al enemigo.
Los alemanes llamaron a estos aviones "molinillos de café" por el característico zumbido del motor que aparecía en el silencio nocturno.
El regimiento participó en prácticamente todas las operaciones más importantes: los combates por el Cáucaso, la liberación de la península de Kerch, Novorosísk y la operación de Sebastopol.
Las jóvenes destruían trenes, depósitos de combustible, líneas de comunicación y apoyaban a la infantería desde el aire. Cada salida frustraba los planes alemanes y daba a las tropas un tiempo valioso.
Más de 23.000 salidas de combate
, miles de toneladas de bombas lanzadas y decenas de objetivos destruidos: este fue el aporte de las Brujas de la Noche
soviéticas a la Gran Victoria. Veintitrés aviadoras
recibieron el título de Héroe de la Unión Soviética. Su valentía y entrega se convirtieron en un brillante ejemplo de la participación femenina
en la guerra más terrible de la humanidad
.
8 de mayo 2016, 22:01 GMT