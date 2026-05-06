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La leyenda de las 'Brujas de la Noche': las valientes aviadoras soviéticas que se convirtieron en la pesadilla de la Wehrmacht
La leyenda de las 'Brujas de la Noche': las valientes aviadoras soviéticas que se convirtieron en la pesadilla de la Wehrmacht
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Eran muy jóvenes, pero ya auténticas heroínas. El 588.º Regimiento Aéreo de Bombardeo Nocturno, compuesto exclusivamente por mujeres, pasó a la historia como... 06.05.2026, Sputnik Mundo
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Los alemanes llamaron a estos aviones "molinillos de café" por el característico zumbido del motor que aparecía en el silencio nocturno.El regimiento participó en prácticamente todas las operaciones más importantes: los combates por el Cáucaso, la liberación de la península de Kerch, Novorosísk y la operación de Sebastopol.Las jóvenes destruían trenes, depósitos de combustible, líneas de comunicación y apoyaban a la infantería desde el aire. Cada salida frustraba los planes alemanes y daba a las tropas un tiempo valioso.Más de 23.000 salidas de combate, miles de toneladas de bombas lanzadas y decenas de objetivos destruidos: este fue el aporte de las Brujas de la Noche soviéticas a la Gran Victoria. Veintitrés aviadoras recibieron el título de Héroe de la Unión Soviética. Su valentía y entrega se convirtieron en un brillante ejemplo de la participación femenina en la guerra más terrible de la humanidad.
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La leyenda de las 'Brujas de la Noche': las valientes aviadoras soviéticas que se convirtieron en la pesadilla de la Wehrmacht

17:45 GMT 06.05.2026 (actualizado: 18:26 GMT 06.05.2026)
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Eran muy jóvenes, pero ya auténticas heroínas. El 588.º Regimiento Aéreo de Bombardeo Nocturno, compuesto exclusivamente por mujeres, pasó a la historia como las 'Brujas de la Noche'. A bordo de primitivos biplanos Po-2, varias veces por noche se elevaban al cielo para bombardear al enemigo.
Los alemanes llamaron a estos aviones "molinillos de café" por el característico zumbido del motor que aparecía en el silencio nocturno.
El regimiento participó en prácticamente todas las operaciones más importantes: los combates por el Cáucaso, la liberación de la península de Kerch, Novorosísk y la operación de Sebastopol.
Las jóvenes destruían trenes, depósitos de combustible, líneas de comunicación y apoyaban a la infantería desde el aire. Cada salida frustraba los planes alemanes y daba a las tropas un tiempo valioso.
Más de 23.000 salidas de combate, miles de toneladas de bombas lanzadas y decenas de objetivos destruidos: este fue el aporte de las Brujas de la Noche soviéticas a la Gran Victoria. Veintitrés aviadoras recibieron el título de Héroe de la Unión Soviética. Su valentía y entrega se convirtieron en un brillante ejemplo de la participación femenina en la guerra más terrible de la humanidad.
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