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La "locomotora ruso-china" puede desafiar la hegemonía egoísta de Occidente, señala analista
La "locomotora ruso-china" puede desafiar la hegemonía egoísta de Occidente, señala analista
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A diferencia de EEUU, que persigue fines puramente egoístas en sus relaciones con otros países, Moscú y Pekín a través de su cooperación, contribuyen al... 21.05.2026, Sputnik Mundo
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Recordó que las relaciones entre ambos países "se manifiestan ahora de la mejor manera posible" a través de acuerdos y de evidentes intereses comunes, "con una unidad total a la hora de hacer frente a la hegemonía occidental". De acuerdo con Hamdán, tanto Rusia como China son "polos [de poder] por sí mismos y no necesitan el reconocimiento de Washington"."Hoy en día, esta alianza se está consolidando y, cuando la poderosa locomotora ruso-china esté completamente formada, podrá movilizar fuerzas, lograr el equilibrio internacional y promover una agenda de un mundo multipolar", prosiguió.En el lado opuesto, según el experto, "el deseo de EEUU de establecer relaciones con Moscú o Pekín obedece a intereses personalistas y no significa que Washington renuncie a la política de unipolaridad".En este contexto, resumió el interlocutor, Rusia y China colaboran "como nunca antes" en la elaboración de una política de contención, ya sea en el ámbito de la defensa, el comercio o la profundización de sus relaciones.El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.
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La "locomotora ruso-china" puede desafiar la hegemonía egoísta de Occidente, señala analista
A diferencia de EEUU, que persigue fines puramente egoístas en sus relaciones con otros países, Moscú y Pekín a través de su cooperación, contribuyen al establecimiento de una auténtica multipolaridad, señaló a Sputnik el politólogo jordano Yusef Hamdán, al referirse a la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a China.
"La visita del presidente Putin a China reviste una importancia especial en este momento histórico, ya que ambos países rechazan y se oponen a la política de un mundo unipolar que EEUU aplica de forma agresiva y arbitraria", opinó.
Recordó que las relaciones entre ambos países "se manifiestan ahora de la mejor manera posible" a través de acuerdos y de evidentes intereses comunes, "con una unidad total a la hora de hacer frente a la hegemonía occidental". De acuerdo con Hamdán, tanto Rusia como China son "polos [de poder] por sí mismos y no necesitan el reconocimiento de Washington".
"Hoy en día, esta alianza se está consolidando y, cuando la poderosa locomotora ruso-china esté completamente formada, podrá movilizar fuerzas, lograr el equilibrio internacional y promover una agenda de un mundo multipolar", prosiguió.
En el lado opuesto, según el experto, "el deseo de EEUU de establecer relaciones con Moscú o Pekín obedece a intereses personalistas y no significa que Washington renuncie a la política de unipolaridad".
"Este comportamiento es engañoso: aunque EEUU parezca estar en una fase de distensión con China y Rusia, su único objetivo es satisfacer su interés egoísta", advirtió el analista.
En este contexto, resumió el interlocutor, Rusia y China colaboran "como nunca antes" en la elaboración de una política de contención, ya sea en el ámbito de la defensa, el comercio o la profundización de sus relaciones.
El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo
en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping
. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación
, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.
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