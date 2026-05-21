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La "locomotora ruso-china" puede desafiar la hegemonía egoísta de Occidente, señala analista

La "locomotora ruso-china" puede desafiar la hegemonía egoísta de Occidente, señala analista

Sputnik Mundo

A diferencia de EEUU, que persigue fines puramente egoístas en sus relaciones con otros países, Moscú y Pekín a través de su cooperación, contribuyen al... 21.05.2026, Sputnik Mundo

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Recordó que las relaciones entre ambos países "se manifiestan ahora de la mejor manera posible" a través de acuerdos y de evidentes intereses comunes, "con una unidad total a la hora de hacer frente a la hegemonía occidental". De acuerdo con Hamdán, tanto Rusia como China son "polos [de poder] por sí mismos y no necesitan el reconocimiento de Washington"."Hoy en día, esta alianza se está consolidando y, cuando la poderosa locomotora ruso-china esté completamente formada, podrá movilizar fuerzas, lograr el equilibrio internacional y promover una agenda de un mundo multipolar", prosiguió.En el lado opuesto, según el experto, "el deseo de EEUU de establecer relaciones con Moscú o Pekín obedece a intereses personalistas y no significa que Washington renuncie a la política de unipolaridad".En este contexto, resumió el interlocutor, Rusia y China colaboran "como nunca antes" en la elaboración de una política de contención, ya sea en el ámbito de la defensa, el comercio o la profundización de sus relaciones.El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.

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