https://noticiaslatam.lat/20260704/keiko-fujimori-llegara-a-la-presidencia-de-peru-bajo-la-sombra-de-su-padre--1174160725.html

Keiko Fujimori llegará a la presidencia de Perú bajo la sombra de su padre

Keiko Fujimori llegará a la presidencia de Perú bajo la sombra de su padre

Sputnik Mundo

Con la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta, la corriente política que promovió su padre regresa al poder en Perú tras más de 25 años. Expertos... 04.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-04T03:42+0000

2026-07-04T03:42+0000

2026-07-04T03:42+0000

américa latina

perú

keiko fujimori

alberto fujimori

fuerza popular

política

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/03/1174160549_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_72ddfdb6961bc355f90a9ab3eed3c336.jpg

Con la proclamación oficial del Jurado Nacional Electoral (JNE), la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se convierte oficialmente en la presidenta electa de Perú y concreta el regreso de su apellido al Gobierno, 26 años después de que su padre intentara renunciar a su cargo desde Japón y acabara siendo destituido por el Congreso en medio de escándalos de corrupción.La figura del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fallecido a los 86 años en septiembre de 2024 tras haber salido de la cárcel por un indulto humanitario, no estuvo ausente en las celebraciones del éxito electoral de su hija, con simpatizantes que llevaron imágenes del exmandatario, acompañados por consignas como "¡chino, chino!", como solían llamarlo a pesar de ser de origen japonés.Keiko intentó replicar la apuesta por el "orden y la autoridad" de los Gobiernos de su padre, ya no con el terrorismo como enemigo, sino enfocado ahora en la inseguridad ciudadana.De todos modos, se mostró incómoda en varias entrevistas cuando se la confrontaba con los excesos institucionales de Alberto Fujimori, que en 1992 disolvió el Congreso peruano, intervino varios organismos e instauró un Gobierno autocrático, por lo que es percibido por parte de la población como un dictador.Una coyuntura diferenteAl igual que lo había hecho en campañas anteriores, Keiko Fujimori negó que el período de su padre sea considerado una dictadura y atribuyó sus excesos a la coyuntura peruana del momento. En esa conversación, la mandataria electa reafirmó sentir "profundo orgullo, satisfacción y alegría" de lo hecho por su padre, que "hizo muchísimo por este país, con sus defectos y virtudes, pero hoy Perú es otro gracias a él".Además, aseguró que enfrenta ahora "un reto similar" al de su padre, que consiste en "recuperar el orden" en el país. "Vamos a trabajar muchísimo para recuperar la paz, porque hoy hay miedo, no de terrorismo, pero sí miedo a la delincuencia", sostuvo.De todos modos, también se preocupó por remarcar las diferencias con el exmandatario, especialmente en las formas: "Yo soy muy institucional, absolutamente respetuosa del Estado de derecho y de la democracia".En diálogo con Sputnik, Daniel Parodi Revoredo, doctor en Historia por la Universidad de Valladolid y el País Vasco, consideró que la versión de Keiko Fujimori que finalmente llegará a la Casa de Pizarro aparece como una "más moderada y pragmática respecto de su padre" que, en principio, no tendrá que afrontar algunos de los problemas que marcaron la gestión del ex jefe de Estado.De todos modos, reconoció que "la principal inquietud de quienes son críticos del fujimorismo" radica en si el Gobierno entrante podría repetir algunos de los aspectos más controvertidos del de Alberto Fujimori, como "la concentración del poder y el mal uso de las instituciones".En ese sentido, el analista consideró que una mayor autocrítica por parte de Keiko a los excesos institucionales de su padre "podría tranquilizar a los sectores que no han votado por ella y han sido sus grandes opositores". Aunque la líder de Fuerza Popular haya llegado a la Presidencia de manera democrática, todavía presentan resquemores sobre la posibilidad de que su administración "pueda parecerse a una dictadura sin la necesidad de un golpe de Estado, copando paulatinamente sus instituciones".Keiko ante la inestabilidad peruanaTambién consultado por este medio, el analista político peruano Rey Camiloaga explicó que la resistencia de Keiko Fujimori a condenar los actos de su padre responde a que hacerlo "sería jugar contra el capital político" que le ha permitido construir su carrera política. De la misma manera, señalar los delitos del período de su padre sería "dispararse a los pies" teniendo en cuenta su propia participación en ese proceso, que la tuvo como primera dama entre 1994 y 2000, luego de la separación de Fujimori con su esposa, Susana Higuchi, y líder de la bancada fujimorista tras la inhabilitación y posterior prisión de su padre.Camiloaga consideró que, si bien existe el temor de que el Gobierno de Keiko apunte hacia una concentración de poder, también existen lecturas que indican que la líder de Fuerza Popular ya emprendió ese camino durante la última década, fortaleciendo su espacio político y promoviendo desde el Congreso la vacancia de presidentes no alineados y la inhabilitación de posibles rivales electorales.Para el experto, la figura de Keiko Fujimori ha sido fundamental en la última década para la aprobación de varias reformas electorales que le han permitido al fujimorismo mantener el poder en el Congreso y evitar el crecimiento de otras fuerzas opositoras, como establecer una "valla electoral" para descartar partidos pequeños o permitir la reelección de congresistas.Así las cosas, Camiloaga consideró que para imaginar un Gobierno de Keiko Fujimori bien podría ponerse la mirada en el período de Dina Boluarte (2022-2025), que ascendió al poder como suplente de Pedro Castillo (2021-2022) pero ejerció con el respaldo del fujimorismo desde el Congreso. Para el analista, las dos gestiones podrían parecerse en su tendencia hacia la represión de manifestaciones políticas opositoras, pudiendo incluso generar situaciones de violencia.Aun así, Camiloaga apuntó que es posible que la presidenta entrante de Perú busque "cubrir su imagen" y evitar grandes errores durante los primeros meses de gestión, teniendo en cuenta que alcanzar el poder le ha costado cuatro intentos desde 2011.Parodi, de hecho, consideró que la "piedra filosofal" de los próximos años en Perú estará en dilucidar si la gestión de Fujimori "va a tender hacia el copamiento institucional" o si, contradiciendo a sus detractores, apuesta por "un Gobierno democrático muy liberal y republicano" que se aparte de la sombra de su padre.

https://noticiaslatam.lat/20260625/que-escenario-enfrenta-peru-luego-de-que-sanchez-anuncio-que-no-reconocera-el-triunfo-de-fujimori-1174036388.html

https://noticiaslatam.lat/20260703/apertura-diplomatica-de-kast-podria-apuntalarlo-como-un-rol-de-bisagra-en-america-latina-dice-1174147418.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

perú, keiko fujimori, alberto fujimori, fuerza popular, política, 💬 opinión y análisis