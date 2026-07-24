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El conflicto en Oriente Medio podría afectar el avance de la economía internacional, dice el Banco Mundial
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La intensificación del conflicto en Oriente Medio podría afectar el crecimiento de la economía mundial, elevar la inflación y provocar un aumento en las tasas... 24.07.2026, Sputnik Mundo
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El funcionario señaló que, si las hostilidades se prolongan durante seis meses o más, el crecimiento económico global podría reducirse a 1,3%, frente al 2,9% registrado el año pasado.Según la prensa occidental, el escenario más adverso contemplado por el Banco Mundial prevé que la inflación mundial alcance el 4,5% debido al impacto del conflicto sobre los mercados energéticos y las cadenas de suministro. Gill explicó que los daños a la infraestructura petrolera y las interrupciones del transporte marítimo también afectarían el suministro de fertilizantes, helio y azufre, insumos fundamentales para la producción agrícola.El economista agregó que esas alteraciones podrían agravar la inseguridad alimentaria y generar nuevas presiones sobre los precios de los alimentos a nivel internacional. De acuerdo con medios occidentales, la escalada del conflicto se intensificó tras los ataques de Estados Unidos contra objetivos en Irán y las posteriores acciones de Teherán contra las instalaciones estadounidenses en la región, además de las afectaciones al tránsito marítimo en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb.Gill advirtió que los países de menores ingresos y aquellos que aún no se recuperan de los efectos de la pandemia de COVID-19 enfrentarían mayores dificultades económicas, mientras que las naciones altamente endeudadas sufrirían un incremento en los costos de financiamiento. El funcionario consideró que, una vez que la inflación comience a acelerarse, el aumento de las tasas de interés podría agravar los problemas de deuda y reducir el gasto público en áreas como salud, educación y servicios sociales.Asimismo, indicó que algunos países con problemas de liquidez ya han solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI) ampliar sus programas de financiamiento, lo que refleja un incremento de las presiones sobre las economías más vulnerables.
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El conflicto en Oriente Medio podría afectar el avance de la economía internacional, dice el Banco Mundial

07:55 GMT 24.07.2026
© AP PhotoBancos centrales deben alistarse ante alza inflacionaria por tensión en Oriente Medio, advierte la OCDE
Bancos centrales deben alistarse ante alza inflacionaria por tensión en Oriente Medio, advierte la OCDE - Sputnik Mundo, 1920, 24.07.2026
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La intensificación del conflicto en Oriente Medio podría afectar el crecimiento de la economía mundial, elevar la inflación y provocar un aumento en las tasas de interés, advirtió el economista jefe del Banco Mundial, Indermit Gill.
El funcionario señaló que, si las hostilidades se prolongan durante seis meses o más, el crecimiento económico global podría reducirse a 1,3%, frente al 2,9% registrado el año pasado.
Según la prensa occidental, el escenario más adverso contemplado por el Banco Mundial prevé que la inflación mundial alcance el 4,5% debido al impacto del conflicto sobre los mercados energéticos y las cadenas de suministro.
Gill explicó que los daños a la infraestructura petrolera y las interrupciones del transporte marítimo también afectarían el suministro de fertilizantes, helio y azufre, insumos fundamentales para la producción agrícola.
El economista agregó que esas alteraciones podrían agravar la inseguridad alimentaria y generar nuevas presiones sobre los precios de los alimentos a nivel internacional.
Los hutíes se manifiestan contra la coalición liderada por Arabia Saudita en Saná, Yemen - Sputnik Mundo, 1920, 23.07.2026
Internacional
El mar Rojo vuelve al centro de la tensión: ¿un nuevo conflicto en el Oriente Medio amenaza la economía mundial?
ayer, 13:32 GMT
De acuerdo con medios occidentales, la escalada del conflicto se intensificó tras los ataques de Estados Unidos contra objetivos en Irán y las posteriores acciones de Teherán contra las instalaciones estadounidenses en la región, además de las afectaciones al tránsito marítimo en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb.
Gill advirtió que los países de menores ingresos y aquellos que aún no se recuperan de los efectos de la pandemia de COVID-19 enfrentarían mayores dificultades económicas, mientras que las naciones altamente endeudadas sufrirían un incremento en los costos de financiamiento.
El funcionario consideró que, una vez que la inflación comience a acelerarse, el aumento de las tasas de interés podría agravar los problemas de deuda y reducir el gasto público en áreas como salud, educación y servicios sociales.
Asimismo, indicó que algunos países con problemas de liquidez ya han solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI) ampliar sus programas de financiamiento, lo que refleja un incremento de las presiones sobre las economías más vulnerables.
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