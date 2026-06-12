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El Banco Mundial reduce sus previsiones de crecimiento global por conflicto en Oriente Medio
El Banco Mundial reduce sus previsiones de crecimiento global por conflicto en Oriente Medio
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El Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento económico global para 2026 al 2,5%, el nivel más bajo desde la pandemia, debido al impacto de la guerra en... 12.06.2026, Sputnik Mundo
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El organismo advirtió que la agresión conjunta que EEUU e Israel iniciaron contra Irán hace meses está impulsando la inflación mundial, que promediará el 4%, además de elevar los costos de financiamiento para gobiernos, empresas y hogares.Las previsiones fueron recortadas para dos tercios de las economías del mundo. América Latina crecería 2,2%, mientras que Asia figura entre las regiones más afectadas por el encarecimiento del petróleo, el gas y los fertilizantes.El Banco Mundial alertó que, si persisten las interrupciones energéticas, el crecimiento global podría desplomarse hasta 1,3%. Además, advirtió sobre mayores riesgos de inseguridad alimentaria y calificó la década de 2020 como una posible "década perdida" para numerosos países en desarrollo.
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El Banco Mundial reduce sus previsiones de crecimiento global por conflicto en Oriente Medio

04:20 GMT 12.06.2026
© AP Photo / Andrew HarnikEl edificio del Banco Mundial en Washington
El edificio del Banco Mundial en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 12.06.2026
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El Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento económico global para 2026 al 2,5%, el nivel más bajo desde la pandemia, debido al impacto de la guerra en Oriente Medio y al alza de los precios de la energía.
El organismo advirtió que la agresión conjunta que EEUU e Israel iniciaron contra Irán hace meses está impulsando la inflación mundial, que promediará el 4%, además de elevar los costos de financiamiento para gobiernos, empresas y hogares.
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Las previsiones fueron recortadas para dos tercios de las economías del mundo. América Latina crecería 2,2%, mientras que Asia figura entre las regiones más afectadas por el encarecimiento del petróleo, el gas y los fertilizantes.

El Banco Mundial alertó que, si persisten las interrupciones energéticas, el crecimiento global podría desplomarse hasta 1,3%. Además, advirtió sobre mayores riesgos de inseguridad alimentaria y calificó la década de 2020 como una posible "década perdida" para numerosos países en desarrollo.
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