El Banco Mundial reduce sus previsiones de crecimiento global por conflicto en Oriente Medio
© AP Photo / Andrew HarnikEl edificio del Banco Mundial en Washington
© AP Photo / Andrew Harnik
Síguenos en
El Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento económico global para 2026 al 2,5%, el nivel más bajo desde la pandemia, debido al impacto de la guerra en Oriente Medio y al alza de los precios de la energía.
El organismo advirtió que la agresión conjunta que EEUU e Israel iniciaron contra Irán hace meses está impulsando la inflación mundial, que promediará el 4%, además de elevar los costos de financiamiento para gobiernos, empresas y hogares.
7 de junio, 00:00 GMT
Las previsiones fueron recortadas para dos tercios de las economías del mundo. América Latina crecería 2,2%, mientras que Asia figura entre las regiones más afectadas por el encarecimiento del petróleo, el gas y los fertilizantes.
El Banco Mundial alertó que, si persisten las interrupciones energéticas, el crecimiento global podría desplomarse hasta 1,3%. Además, advirtió sobre mayores riesgos de inseguridad alimentaria y calificó la década de 2020 como una posible "década perdida" para numerosos países en desarrollo.
El Banco Mundial alertó que, si persisten las interrupciones energéticas, el crecimiento global podría desplomarse hasta 1,3%. Además, advirtió sobre mayores riesgos de inseguridad alimentaria y calificó la década de 2020 como una posible "década perdida" para numerosos países en desarrollo.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.