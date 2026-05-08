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El cierre del estrecho de Ormuz amenaza la próxima temporada de siembra, advierte la ONU
El cierre del estrecho de Ormuz amenaza la próxima temporada de siembra, advierte la ONU
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La agresión israelí-estadounidense contra Irán podría afectar la próxima temporada de siembra, mientras países que ya sufren escasez de fertilizantes y aumento... 08.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el alto funcionario, al considerar la próxima temporada de siembra en la región y el incremento de los costos de energía y fertilizantes como consecuencia del cierre de Ormuz, "podemos esperar bajos rendimientos y, obviamente, precios crecientes en los próximos meses para los alimentos".Un ejemplo de lo anterior es el aumento del precio de la urea, un fertilizante nitrogenado altamente utilizado, que subió un 52% en Estados Unidos y 60% en Brasil a mediados del mes pasado.Ante el alto riesgo de inseguridad económica y alimentaria, dijo Gutu, la FAO está tratando de compartir información con los países miembros para fomentar acciones de prevención, como "mantener el comercio abierto y garantizar el acceso oportuno a los insumos".En este aspecto, señaló que "China para nosotros es un socio muy importante para impulsar la agenda de seguridad alimentaria y cambio climático [en la región]". Además, calificó de "loables" los esfuerzos de Pekín para avanzar en la agenda de la FAO y apoyar a otros países no solo con recursos, sino con experiencia e inversiones que "son una solución" para muchas naciones.
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El cierre del estrecho de Ormuz amenaza la próxima temporada de siembra, advierte la ONU

06:23 GMT 08.05.2026
© AP Photo / APBuques cisterna y graneleros anclados en el estrecho de Ormuz, sábado 18 de abril de 2026
Buques cisterna y graneleros anclados en el estrecho de Ormuz, sábado 18 de abril de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 08.05.2026
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La agresión israelí-estadounidense contra Irán podría afectar la próxima temporada de siembra, mientras países que ya sufren escasez de fertilizantes y aumento de costos por el bloqueo de Ormuz enfrentan graves riesgos para su seguridad alimentaria, escribe el diario 'South China Morning Post'.

"El estrecho de Ormuz es la ruta global clave que representa entre el 20 y el 45% del tráfico mundial de insumos agrícolas esenciales", le dijo al medio asiático Viorel Gutu, subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con el alto funcionario, al considerar la próxima temporada de siembra en la región y el incremento de los costos de energía y fertilizantes como consecuencia del cierre de Ormuz, "podemos esperar bajos rendimientos y, obviamente, precios crecientes en los próximos meses para los alimentos".
Buques cisterna y graneleros anclados en el estrecho de Ormuz, sábado 18 de abril de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 21.04.2026
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El bloqueo del estrecho de Ormuz aumenta el riesgo de hambre y pobreza para millones de personas, según analistas
21 de abril, 04:00 GMT
Un ejemplo de lo anterior es el aumento del precio de la urea, un fertilizante nitrogenado altamente utilizado, que subió un 52% en Estados Unidos y 60% en Brasil a mediados del mes pasado.
Ante el alto riesgo de inseguridad económica y alimentaria, dijo Gutu, la FAO está tratando de compartir información con los países miembros para fomentar acciones de prevención, como "mantener el comercio abierto y garantizar el acceso oportuno a los insumos".
En este aspecto, señaló que "China para nosotros es un socio muy importante para impulsar la agenda de seguridad alimentaria y cambio climático [en la región]". Además, calificó de "loables" los esfuerzos de Pekín para avanzar en la agenda de la FAO y apoyar a otros países no solo con recursos, sino con experiencia e inversiones que "son una solución" para muchas naciones.
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