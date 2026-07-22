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Alrededor de 645 millones de personas padecen hambre en el mundo, alerta la ONU

Alrededor de 645 millones de personas padecen hambre en el mundo, alerta la ONU

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El hambre afectó al 7,8% de la población mundial en 2025, equivalente a 645 millones de personas, según un informe de agencias de la ONU. Aunque el organismo... 22.07.2026, Sputnik Mundo

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El reporte fue presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).El documento señala que el hambre registró una ligera disminución respecto a años anteriores, con avances principalmente en Asia y América Latina y el Caribe.En América Latina y el Caribe, la proporción de personas que padecen hambre descendió a 4,8% de la población, equivalente a 32 millones de personas, manteniendo una tendencia de mejora desde 2020.Según medios europeos, África continúa siendo la región más afectada, con 309 millones de personas en situación de hambre, seguida de Asia con 292 millones y América Latina y el Caribe con 32 millones. Aunque en África la proporción de población afectada disminuyó de 20,3% a 20% entre 2024 y 2025, las agencias de la ONU advirtieron que el número absoluto de personas con hambre sigue aumentando debido al crecimiento demográfico.El informe también alerta sobre la inseguridad alimentaria moderada o grave, que en 2025 afectó a aproximadamente 2.100 millones de personas, equivalente al 25,8% de la población mundial.Las agencias señalaron que esta situación afecta especialmente a las zonas rurales y a las mujeres, debido a mayores dificultades para acceder a alimentos suficientes, seguros y nutritivos.Según medios europeos, el costo de una dieta saludable continuó aumentando a nivel mundial, al pasar de 2,94 dólares diarios en 2017 a 4,28 dólares en 2025. En América Latina, el costo promedio alcanzó los 4,91 dólares.El reporte también advierte que la obesidad entre la población adulta mantiene una tendencia ascendente, al incrementarse de 12,1% en 2012 a 16,2% en 2024. Las agencias atribuyen las dificultades para reducir el hambre a factores como los conflictos armados, las perturbaciones en los mercados internacionales, el cambio climático y las crisis económicas.Representantes de la FAO y el FIDA señalaron que, aunque el hambre mundial ha disminuido por tercer año consecutivo, los avances siguen siendo insuficientes para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible de erradicar el hambre antes de 2030.De mantenerse las tendencias actuales, el informe proyecta que para el final de la década todavía más de 500 millones de personas padecerán hambre en el mundo, de las cuales más de la mitad vivirán en África.

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