https://noticiaslatam.lat/20260723/el-mar-rojo-vuelve-al-centro-de-la-tension-un-nuevo-conflicto-en-el-oriente-medio-amenaza-la-1174386331.html
El mar Rojo vuelve al centro de la tensión: ¿un nuevo conflicto en el Oriente Medio amenaza la economía mundial?
El mar Rojo vuelve al centro de la tensión: ¿un nuevo conflicto en el Oriente Medio amenaza la economía mundial?
Sputnik Mundo
La tensión en Oriente Medio aumenta con la reanudación del conflicto entre los hutíes de Yemen (Ansarolá) y Arabia Saudita, lo que podría impactar el comercio... 23.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-23T13:32+0000
2026-07-23T13:32+0000
2026-07-23T13:32+0000
internacional
política
seguridad
yemen
arabia saudita
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
eeuu
irán
💬 opinión y análisis
mercado energético
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/17/1174386496_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_595813f025cb3a711a83b06c362c7809.jpg
La tregua alcanzada tras más de una década de conflicto en Yemen ya estaba debilitada por la situación en Gaza y, más recientemente, por el enfrentamiento entre Washington y Teherán, consideró.Según Gomes, la confrontación entre Riad y los hutíes es una guerra indirecta en la que los intereses de potencias regionales y globales se mezclan con las divisiones internas de Yemen.El anuncio de un bloqueo del estrecho de Bab el Mandeb contra Arabia Saudita obligó a varios petroleros saudíes con destino a Asia a desviarse hacia el canal de Suez y rodear el cabo de Buena Esperanza, aumentando los tiempos y costes de transporte.La combinación de esta situación con las restricciones en el estrecho de Ormuz presionará las cadenas de suministro globales, elevará los costes logísticos y afectará al comercio internacional, indicó la experta.La analista señaló que los hutíes cuentan con un importante arsenal y respaldo social, y que su incorporación al llamado "Eje de la Resistencia", una red de grupos y gobiernos aliados de Teherán, los convirtió en uno de los principales instrumentos de la rivalidad regional entre Irán, Arabia Saudita y EEUU.Sin embargo, Gomes considera poco probable que Riad busque un enfrentamiento directo con Teherán, ya que prioriza su estabilidad y proyectos económicos.A juicio de la experta, una escalada de este tipo tendría consecuencias globales: podría agravar la crisis económica internacional, provocar nuevas tensiones energéticas y afectar al mercado de fertilizantes.El 21 de julio, el presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó que los hutíes yemeníes intentaran bloquear el mar Rojo y prometió que EEUU resolvería la situación si se produjera dicho bloqueo. Asimismo, recordó los enfrentamientos entre Washington y Ansarolá, que se prolongaron durante casi dos meses en 2025, cuando la Casa Blanca intentó restablecer la libertad de navegación en el estrecho.
https://noticiaslatam.lat/20260722/arabia-saudita-firmaria-un-acuerdo-nuclear-con-estados-unidos-que-se-sabe-1174370239.html
https://noticiaslatam.lat/20260722/tormenta-energetica-perfecta-las-existencias-de-la-ocde-caen-a-su-minimo-desde-1990-por-la-escalada-1174370055.html
yemen
arabia saudita
eeuu
irán
estrecho de ormuz
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/17/1174386496_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f5b44ed4285426b317f64a632ea6b93.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, seguridad, yemen, arabia saudita, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, eeuu, irán, 💬 opinión y análisis, mercado energético, estrecho de ormuz, 📰 conflicto en yemen
política, seguridad, yemen, arabia saudita, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, eeuu, irán, 💬 opinión y análisis, mercado energético, estrecho de ormuz, 📰 conflicto en yemen
El mar Rojo vuelve al centro de la tensión: ¿un nuevo conflicto en el Oriente Medio amenaza la economía mundial?
La tensión en Oriente Medio aumenta con la reanudación del conflicto entre los hutíes de Yemen (Ansarolá) y Arabia Saudita, lo que podría impactar el comercio internacional y la crisis energética, afirmó en una entrevista con Sputnik la profesora de Geopolítica y analista, Beatriz Gomes.
La tregua alcanzada tras más de una década de conflicto en Yemen ya estaba debilitada por la situación en Gaza y, más recientemente, por el enfrentamiento entre Washington y Teherán
, consideró.
Según Gomes, la confrontación entre Riad y los hutíes es una guerra indirecta en la que los intereses de potencias regionales y globales se mezclan con las divisiones internas de Yemen.
El anuncio de un bloqueo
del estrecho de Bab el Mandeb contra Arabia Saudita obligó a varios petroleros saudíes con destino a Asia a desviarse hacia el canal de Suez y rodear el cabo de Buena Esperanza, aumentando los tiempos y costes de transporte.
La combinación de esta situación con las restricciones en el estrecho de Ormuz presionará las cadenas de suministro globales, elevará los costes logísticos y afectará al comercio internacional, indicó la experta.
"Los hutíes dejaron de ser únicamente un actor local y pasaron a desempeñar un papel clave en el equilibrio de poder de Oriente Medio. Controlan una zona estratégica para el mundo entero: el mar Rojo", afirmó Gomes.
La analista señaló que los hutíes cuentan con un importante arsenal y respaldo social, y que su incorporación al llamado "Eje de la Resistencia", una red de grupos y gobiernos aliados de Teherán, los convirtió en uno de los principales instrumentos de la rivalidad regional entre Irán, Arabia Saudita y EEUU.
Sin embargo, Gomes considera poco probable que Riad busque un enfrentamiento directo con Teherán, ya que prioriza su estabilidad y proyectos económicos.
"Ellos saben que abrir un frente contra Irán convertiría el conflicto en algo mucho más grande", explicó.
A juicio de la experta, una escalada de este tipo tendría consecuencias globales: podría agravar la crisis económica internacional, provocar nuevas tensiones energéticas y afectar al mercado de fertilizantes.
"Lo que comenzó como una disputa entre Estados Unidos e Irán puede terminar transformándose en una gran guerra regional con múltiples frentes de confrontación", concluyó.
El 21 de julio, el presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó que los hutíes yemeníes intentaran bloquear el mar Rojo y prometió que EEUU resolvería la situación si se produjera dicho bloqueo. Asimismo, recordó los enfrentamientos entre Washington y Ansarolá, que se prolongaron durante casi dos meses en 2025, cuando la Casa Blanca intentó restablecer la libertad de navegación en el estrecho.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.