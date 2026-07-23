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El mar Rojo vuelve al centro de la tensión: ¿un nuevo conflicto en el Oriente Medio amenaza la economía mundial?

El mar Rojo vuelve al centro de la tensión: ¿un nuevo conflicto en el Oriente Medio amenaza la economía mundial?

Sputnik Mundo

La tensión en Oriente Medio aumenta con la reanudación del conflicto entre los hutíes de Yemen (Ansarolá) y Arabia Saudita, lo que podría impactar el comercio... 23.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-23T13:32+0000

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La tregua alcanzada tras más de una década de conflicto en Yemen ya estaba debilitada por la situación en Gaza y, más recientemente, por el enfrentamiento entre Washington y Teherán, consideró.Según Gomes, la confrontación entre Riad y los hutíes es una guerra indirecta en la que los intereses de potencias regionales y globales se mezclan con las divisiones internas de Yemen.El anuncio de un bloqueo del estrecho de Bab el Mandeb contra Arabia Saudita obligó a varios petroleros saudíes con destino a Asia a desviarse hacia el canal de Suez y rodear el cabo de Buena Esperanza, aumentando los tiempos y costes de transporte.La combinación de esta situación con las restricciones en el estrecho de Ormuz presionará las cadenas de suministro globales, elevará los costes logísticos y afectará al comercio internacional, indicó la experta.La analista señaló que los hutíes cuentan con un importante arsenal y respaldo social, y que su incorporación al llamado "Eje de la Resistencia", una red de grupos y gobiernos aliados de Teherán, los convirtió en uno de los principales instrumentos de la rivalidad regional entre Irán, Arabia Saudita y EEUU.Sin embargo, Gomes considera poco probable que Riad busque un enfrentamiento directo con Teherán, ya que prioriza su estabilidad y proyectos económicos.A juicio de la experta, una escalada de este tipo tendría consecuencias globales: podría agravar la crisis económica internacional, provocar nuevas tensiones energéticas y afectar al mercado de fertilizantes.El 21 de julio, el presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó que los hutíes yemeníes intentaran bloquear el mar Rojo y prometió que EEUU resolvería la situación si se produjera dicho bloqueo. Asimismo, recordó los enfrentamientos entre Washington y Ansarolá, que se prolongaron durante casi dos meses en 2025, cuando la Casa Blanca intentó restablecer la libertad de navegación en el estrecho.

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