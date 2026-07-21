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Irán ataca instalaciones militares de EEUU en Baréin y Kuwait
Irán ataca instalaciones militares de EEUU en Baréin y Kuwait
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) atacó varias instalaciones militares de Estados Unidos situadas en Baréin y Kuwait, informó el... 21.07.2026, Sputnik Mundo
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"Las fuerzas espaciales militares del CGRI anunciaron que, durante la 24.ª oleada de la operación Nasr 2, lanzaron ataques simultáneos con misiles y drones, como resultado de los cuales fueron alcanzadas y destruidas por completo una estación de radar estadounidense en (la ciudad bareiní de) Muharraq (...) y un sistema antiaéreo estadounidense Patriot en Riffa", publicó el medio en su canal de Telegram.La cadena también reportó ataques del CGRI contra estaciones de radar, centros de comunicaciones, sistemas de comunicación por satélite, radares de defensa antimisiles, un hangar para drones MQ-9 Reaper, un radar de sistema de alerta temprana y un sistema Patriot en bases de EEUU en Kuwait.El canal televisivo agregó que dos petroleros se incendiaron tras las explosiones en el estrecho de Ormuz. Por su parte, la agencia IRNA precisó, citando al CGRI, que en este momento los equipos de rescate se encuentran evacuando a las tripulaciones de las dos embarcaciones.Según la unidad de élite de las Fuerzas Armadas iraníes, ambos petroleros intentaban atravesar el "peligroso corredor sur del estrecho de Ormuz" y se toparon con minas.Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.Las fuerzas iraníes están respondiendo a los ataques estadounidenses con lanzamiento de drones y misiles contra bases del país norteamericano en Baréin, Jordania, Kuwait y otros países de la región.
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Irán ataca instalaciones militares de EEUU en Baréin y Kuwait

04:10 GMT 21.07.2026
© AP PhotoUn simulacro militar de las Fuerzas Armadas de Irán en el sur del pais persa.
Un simulacro militar de las Fuerzas Armadas de Irán en el sur del pais persa. - Sputnik Mundo, 1920, 21.07.2026
© AP Photo
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) atacó varias instalaciones militares de Estados Unidos situadas en Baréin y Kuwait, informó el canal de televisión Press TV.
"Las fuerzas espaciales militares del CGRI anunciaron que, durante la 24.ª oleada de la operación Nasr 2, lanzaron ataques simultáneos con misiles y drones, como resultado de los cuales fueron alcanzadas y destruidas por completo una estación de radar estadounidense en (la ciudad bareiní de) Muharraq (...) y un sistema antiaéreo estadounidense Patriot en Riffa", publicó el medio en su canal de Telegram.
Сómo fue minado el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
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¿Hecha la ley, hecha la trampa?: cómo fue minado el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán
ayer, 18:02 GMT
La cadena también reportó ataques del CGRI contra estaciones de radar, centros de comunicaciones, sistemas de comunicación por satélite, radares de defensa antimisiles, un hangar para drones MQ-9 Reaper, un radar de sistema de alerta temprana y un sistema Patriot en bases de EEUU en Kuwait.
El canal televisivo agregó que dos petroleros se incendiaron tras las explosiones en el estrecho de Ormuz. Por su parte, la agencia IRNA precisó, citando al CGRI, que en este momento los equipos de rescate se encuentran evacuando a las tripulaciones de las dos embarcaciones.
Según la unidad de élite de las Fuerzas Armadas iraníes, ambos petroleros intentaban atravesar el "peligroso corredor sur del estrecho de Ormuz" y se toparon con minas.
Fuerzas estadounidenses - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
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Fuerzas estadounidenses lanzan la décima ola consecutiva de ataques contra Irán
ayer, 22:48 GMT
Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
Las fuerzas iraníes están respondiendo a los ataques estadounidenses con lanzamiento de drones y misiles contra bases del país norteamericano en Baréin, Jordania, Kuwait y otros países de la región.
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