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"Ya no sería una guerra convencional": Lavrov advierte sobre las consecuencias de una agresión de Europa contra Rusia
"Ya no sería una guerra convencional": Lavrov advierte sobre las consecuencias de una agresión de Europa contra Rusia
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Rusia aseguró que no planea atacar a ningún país europeo, pero cualquier conflicto con la UE derivaría en una guerra no convencional, advirtió Serguéi Lavrov... 22.07.2026, Sputnik Mundo
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"Ya no sería una guerra convencional": Lavrov advierte sobre las consecuencias de una agresión de Europa contra Rusia

10:21 GMT 22.07.2026 (actualizado: 10:38 GMT 22.07.2026)
© Sputnik / Cancillería de RusiaSerguéi Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia
Serguéi Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 22.07.2026
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Rusia aseguró que no planea atacar a ningún país europeo, pero cualquier conflicto con la UE derivaría en una guerra no convencional, advirtió Serguéi Lavrov. Al referirse a otros temas, criticó el papel de la ONU en la Iniciativa de Granos del Mar Negro, mencionó las ambiciones nucleares de Alemania y los planes conjuntos de Moscú y Pionyang.

"[El presidente ruso, Vladímir Putin] dejó muy claro que nosotros [Rusia] no tenemos intención de atacar a nadie. Pero si ellos [Europa], una vez más, reúnen a toda Europa bajo banderas ya conocidas e intentan atacarnos, entonces ya se tratará de una guerra no convencional"

Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo
Serguéi Lavrov
Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia

Otras declaraciones del jefe de la diplomacia rusa:

Hasta el momento no se han recibido propuestas para reanudar la Iniciativa de Granos del Mar Negro.
Rusia está preparada para cualquier evolución de la situación derivada de la militarización de la UE, aunque insiste en que no planea atacar a ningún país.
Moscú considera que Washington todavía no ha retirado las propuestas planteadas en Anchorage.
La mayoría de los miembros de la ASEAN muestran comprensión en lo referente a la postura de Rusia en el conflicto en Ucrania.
Arabia Saudita no necesita el visto bueno de EEUU para desarrollar el enriquecimiento de uranio con fines civiles.
Rusia y Corea del Norte reiteraron su compromiso de reforzar las capacidades defensivas de Pionyang ante el aumento de las tensiones en la península de Corea.
Las informaciones sobre la intención de Alemania de hacerse con armas nucleares generan una preocupación real.
Lavrov lamentó que, tras la agresión contra Irán, en varios países aumentarán las voces a favor de disponer de armas nucleares.
La prolongación de las hostilidades en torno al estrecho de Ormuz no beneficia ni a Washington ni a Teherán.
Rusia desea que el conflicto en el estrecho de Ormuz llegue a su fin, ya que afecta a la economía mundial.
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