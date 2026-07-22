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"Ya no sería una guerra convencional": Lavrov advierte sobre las consecuencias de una agresión de Europa contra Rusia

"Ya no sería una guerra convencional": Lavrov advierte sobre las consecuencias de una agresión de Europa contra Rusia

Sputnik Mundo

Rusia aseguró que no planea atacar a ningún país europeo, pero cualquier conflicto con la UE derivaría en una guerra no convencional, advirtió Serguéi Lavrov... 22.07.2026, Sputnik Mundo

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Otras declaraciones del jefe de la diplomacia rusa:

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