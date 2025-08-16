La cumbre de Alaska fue "una victoria simbólica de Putin"
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonEl presidente de Rusia, Vladímir Putin.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó a las negociaciones con Donald Trump en Anchorage "muy fortalecido" y con victorias estratégicas bajo la manga, como haber superado las sanciones impuestas por Occidente, señala en entrevista con Sputnik la internacionalista de la UNAM, Nydia Egremy.
A estos triunfos, añade la experta, se suman alcanzar victorias militares en el frente y consolidar su alta aprobación entre la población de su país.
"Que Trump le ofrezca [a Putin] muestras de consideración y respeto en territorio estadounidense prueba la eficacia de la estrategia de Putin de no hacer concesiones y mantener sus demandas en el conflicto ucraniano", dice.
La especialista afirma que la reunión fue "una victoria simbólica de Putin", a quien describió como "un actor de gran peso global" que llegó a Alaska "muy fortalecido".
Egremy también destaca que Rusia es el único país de Europa que ha crecido económicamente de forma real y notable, lo cual, asegura, ha dejado a Moscú en una "excelente posición geopolítica" para jugar cualquier carta en la mesa de negociaciones con Washington para poner fin al conflicto en Ucrania.
