La cumbre de Alaska fue "una victoria simbólica de Putin"
La cumbre de Alaska fue "una victoria simbólica de Putin"
El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó a las negociaciones con Donald Trump en Anchorage "muy fortalecido" y con victorias estratégicas bajo la manga, como... 16.08.2025
A estos triunfos, añade la experta, se suman alcanzar victorias militares en el frente y consolidar su alta aprobación entre la población de su país.La especialista afirma que la reunión fue "una victoria simbólica de Putin", a quien describió como "un actor de gran peso global" que llegó a Alaska "muy fortalecido". Egremy también destaca que Rusia es el único país de Europa que ha crecido económicamente de forma real y notable, lo cual, asegura, ha dejado a Moscú en una "excelente posición geopolítica" para jugar cualquier carta en la mesa de negociaciones con Washington para poner fin al conflicto en Ucrania.
La cumbre de Alaska fue "una victoria simbólica de Putin"

04:45 GMT 16.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson El presidente de Rusia, Vladímir Putin.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin. - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Eduardo Bautista
Desde México
Todos los artículos
El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó a las negociaciones con Donald Trump en Anchorage "muy fortalecido" y con victorias estratégicas bajo la manga, como haber superado las sanciones impuestas por Occidente, señala en entrevista con Sputnik la internacionalista de la UNAM, Nydia Egremy.
A estos triunfos, añade la experta, se suman alcanzar victorias militares en el frente y consolidar su alta aprobación entre la población de su país.
"Que Trump le ofrezca [a Putin] muestras de consideración y respeto en territorio estadounidense prueba la eficacia de la estrategia de Putin de no hacer concesiones y mantener sus demandas en el conflicto ucraniano", dice.
La especialista afirma que la reunión fue "una victoria simbólica de Putin", a quien describió como "un actor de gran peso global" que llegó a Alaska "muy fortalecido".

Egremy también destaca que Rusia es el único país de Europa que ha crecido económicamente de forma real y notable, lo cual, asegura, ha dejado a Moscú en una "excelente posición geopolítica" para jugar cualquier carta en la mesa de negociaciones con Washington para poner fin al conflicto en Ucrania.
