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Rusia y EAU consideran "de crucial importancia" la seguridad en Ormuz, postulan sus cancilleres

Rusia y EAU consideran "de crucial importancia" la seguridad en Ormuz, postulan sus cancilleres

Sputnik Mundo

Los ministros de Exteriores ruso y emiratí, Serguéi Lavrov y Abdulá Zayed Nahayan, sostuvieron una llamada telefónica, durante la cual intercambiaron opiniones... 18.07.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, los titulares intercambiaron opiniones sobre la situación en el golfo Pérsico de cara a la nueva oleada de tensiones entre EEUU e Irán, al mismo tiempo que abogaron por el cese inmediato de las hostilidades y la reanudación de las negociaciones."Ambas partes destacaron la importancia de poner fin de inmediato a las hostilidades y de reanudar lo antes posible el proceso negociador", se señala.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades. A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor.

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