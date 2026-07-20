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Rusia está abierta a reanudar el diálogo con Europa, aseguran desde el Kremlin

Rusia está abierta a reanudar el diálogo con Europa, aseguran desde el Kremlin

Sputnik Mundo

El país euroasiático nunca ha abogado por la ruptura de los vínculos bilaterales con Europa y continúa abierto al diálogo, declaró a la prensa el portavoz de... 20.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-20T12:31+0000

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En este sentido, el vocero explicó que Moscú observa los numerosos debates que se producen en Europa sobre la reanudación del diálogo con Rusia, pero estos no se proyectan en políticas concretas."Oímos muchas declaraciones al respecto, oímos muchos debates entre los políticos europeos, incluidos los de Alemania. Sin embargo, en la práctica, esto no se refleja en absoluto en la política real de esos países", indicó.Asimismo, Peskov recalcó que las autoridades rusas siempre tendrán en cuenta la experiencia de sus relaciones con Europa a la hora de retomar el diálogo.En lo que respecta a Alemania en este contexto, Peskov sostuvo que Berlín no ha dado pasos concretos para restablecer las relaciones con Moscú. Con ello, informó que el Kremlin no ha mantenido contactos con representantes de EEUU últimamente.Sin embargo, el oficial enfatizó que el Gobierno ruso saludaría un posible encuentro entre el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.Anteriormente, Rubio expresó su disposición a reunirse con su par ruso, así como con el canciller chino, Wang Yi, en el marco de la próxima cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Filipinas.

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