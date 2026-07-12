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Irán reitera el cierre del estrecho de Ormuz mientras EEUU afirma que mantendrá abierto el paso

Irán reitera el cierre del estrecho de Ormuz mientras EEUU afirma que mantendrá abierto el paso

Sputnik Mundo

Las autoridades iraníes confirmaron el cierre del estrecho de Ormuz en medio de una creciente tensión con Washington. Mientras tanto, EEUU declaró que las... 12.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-12T17:34+0000

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La entidad añadió que, una vez que se restablezcan la estabilidad y la calma en la zona, las solicitudes de tránsito serán revisadas según al calendario previsto y se expedirán los permisos necesarios.Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró que el estrecho permanece abierto al tráfico marítimo internacional.El tráfico marítimo se reduce al mínimoSegún los datos de la plataforma de seguimiento marítimo MarineTraffic, muy pocos buques han atravesado este paso estratégico desde que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara su cierre debido a la injerencia de potencias extranjeras.En un comunicado citado por la prensa, la Armada del CGRI explicó que, a pesar de sus advertencias, buques "instigados por una potencia extranjera" intentaron desviarse de la ruta designada por Irán.

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