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Irán reitera el cierre del estrecho de Ormuz mientras EEUU afirma que mantendrá abierto el paso
Irán reitera el cierre del estrecho de Ormuz mientras EEUU afirma que mantendrá abierto el paso
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Las autoridades iraníes confirmaron el cierre del estrecho de Ormuz en medio de una creciente tensión con Washington. Mientras tanto, EEUU declaró que las... 12.07.2026, Sputnik Mundo
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La entidad añadió que, una vez que se restablezcan la estabilidad y la calma en la zona, las solicitudes de tránsito serán revisadas según al calendario previsto y se expedirán los permisos necesarios.Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró que el estrecho permanece abierto al tráfico marítimo internacional.El tráfico marítimo se reduce al mínimoSegún los datos de la plataforma de seguimiento marítimo MarineTraffic, muy pocos buques han atravesado este paso estratégico desde que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara su cierre debido a la injerencia de potencias extranjeras.En un comunicado citado por la prensa, la Armada del CGRI explicó que, a pesar de sus advertencias, buques "instigados por una potencia extranjera" intentaron desviarse de la ruta designada por Irán.
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Irán reitera el cierre del estrecho de Ormuz mientras EEUU afirma que mantendrá abierto el paso
Las autoridades iraníes confirmaron el cierre del estrecho de Ormuz en medio de una creciente tensión con Washington. Mientras tanto, EEUU declaró que las fuerzas estadounidenses están preparadas para garantizar la navegación por esa vía marítima internacional.
"Informamos a todos los estimados solicitantes: debido a los recientes movimientos ilegales de las fuerzas militares de EEUU en la región, actualmente no es posible el paso por el estrecho de Ormuz", declaró la Autoridad de Supervisión del Golfo Pérsico iraní.
La entidad añadió que, una vez que se restablezcan la estabilidad y la calma en la zona, las solicitudes de tránsito serán revisadas según al calendario previsto y se expedirán los permisos necesarios.
Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró que el estrecho permanece abierto al tráfico marítimo internacional.
"El estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques que deseen transitar legalmente por esta vía marítima internacional. Las fuerzas estadounidenses están en alerta para garantizar la libertad de navegación (...) Irán no controla el estrecho. El tráfico continúa", afirmó Centcom.
El tráfico marítimo se reduce al mínimo
Según los datos de la plataforma de seguimiento marítimo MarineTraffic, muy pocos buques han atravesado este paso estratégico desde que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara su cierre
debido a la injerencia de potencias extranjeras
.
En un comunicado citado por la prensa, la Armada del CGRI explicó que, a pesar de sus advertencias, buques "instigados por una potencia extranjera" intentaron desviarse de la ruta designada por Irán.
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