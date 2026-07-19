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Irán responde a la ofensiva de EEUU con ataques de drones contra objetivos militares en Kuwait

Irán responde a la ofensiva de EEUU con ataques de drones contra objetivos militares en Kuwait

Sputnik Mundo

El Ejército del país persa informó que los ataques se dirigieron contra un depósito de municiones perteneciente a las fuerzas estadounidenses en el campamento... 19.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-19T03:45+0000

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La respuesta surge luego de que el Comando Central estadounidense (CENTCOM por sus siglas en inglés) informó sobre una nueva ofensiva en contra de la nación persa, por orden del presidente estadounidense Donald Trump."Los ataques están diseñados para degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", escribió el CENTCOM.Irán y EEUU firmaron un memorando de entendimiento durante la noche del 18 de junio, que contemplaba el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero.Sin embargo, desde el 8 de julio, EEUU ha llevado a cabo varias oleadas de ataques contra Irán.Las fuerzas iraníes están respondiendo con misiones contra bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Jordania y otros países de la región.

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