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EEUU restablece el bloqueo naval contra Irán, anuncia Trump

EEUU restablece el bloqueo naval contra Irán, anuncia Trump

Sputnik Mundo

El estrecho de Ormuz permanece abierto al tránsito de todos los buques que deseen cruzar esa vía marítima, excepto aquellos vinculados con Irán, amenazó el... 13.07.2026, Sputnik Mundo

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Trump también anunció que EEUU se convertirá en el "guardián del estrecho de Ormuz" y recibirá una compensación equivalente al 20% de la carga transportada a través de esa vía marítima."Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho. A partir de este momento, EEUU será conocido como 'el guardián del estrecho de Ormuz', pero como tal, y por una cuestión de justicia, recibirá un reembolso a una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, para cubrir todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta zona tan volátil del mundo. El proceso y la estructura comenzarán de inmediato", indicó.Más temprano, el presidente estadounidense ya compartió que su país estaba protegiendo el estrecho de Ormuz sin recibir nada a cambio y quería que se le compense por hacerlo. Por su parte, desde el Estado Mayor de las FFAA de Irán aseguraron que el país persa no permitirá que Washington se entrometa en los asuntos relacionados con la administración de esa vía marítima.Desde el 8 de julio, EEUU realizó varias series de ataques contra Irán, presuntamente en respuesta a las acciones hostiles de Teherán contra buques comerciales de paso por el estrecho de Ormuz. Las FFAA de Irán respondieron con golpes contra bases estadounidenses en la región y cerraron el paso por esa vía navegable.

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