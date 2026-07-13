https://noticiaslatam.lat/20260713/eeuu-restablece-el-bloqueo-naval-contra-iran-anuncia-trump-1174266868.html
EEUU restablece el bloqueo naval contra Irán, anuncia Trump
EEUU restablece el bloqueo naval contra Irán, anuncia Trump
Sputnik Mundo
El estrecho de Ormuz permanece abierto al tránsito de todos los buques que deseen cruzar esa vía marítima, excepto aquellos vinculados con Irán, amenazó el... 13.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-13T17:00+0000
2026-07-13T17:00+0000
2026-07-13T17:03+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
eeuu
irán
🌍 oriente medio
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/02/1173302395_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_121b8e662e559cac139c14d80ce46d43.jpg
Trump también anunció que EEUU se convertirá en el "guardián del estrecho de Ormuz" y recibirá una compensación equivalente al 20% de la carga transportada a través de esa vía marítima."Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho. A partir de este momento, EEUU será conocido como 'el guardián del estrecho de Ormuz', pero como tal, y por una cuestión de justicia, recibirá un reembolso a una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, para cubrir todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta zona tan volátil del mundo. El proceso y la estructura comenzarán de inmediato", indicó.Más temprano, el presidente estadounidense ya compartió que su país estaba protegiendo el estrecho de Ormuz sin recibir nada a cambio y quería que se le compense por hacerlo. Por su parte, desde el Estado Mayor de las FFAA de Irán aseguraron que el país persa no permitirá que Washington se entrometa en los asuntos relacionados con la administración de esa vía marítima.Desde el 8 de julio, EEUU realizó varias series de ataques contra Irán, presuntamente en respuesta a las acciones hostiles de Teherán contra buques comerciales de paso por el estrecho de Ormuz. Las FFAA de Irán respondieron con golpes contra bases estadounidenses en la región y cerraron el paso por esa vía navegable.
https://noticiaslatam.lat/20260713/iran-repudia-el-incumplimiento-del-memorando-de-entendimiento-por-parte-de-eeuu-1174264707.html
eeuu
irán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/02/1173302395_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_4fa8bcfe8b30dd75671f3014a7e80382.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, eeuu, irán, 🌍 oriente medio
🛡️ zonas de conflicto, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, eeuu, irán, 🌍 oriente medio
EEUU restablece el bloqueo naval contra Irán, anuncia Trump
17:00 GMT 13.07.2026 (actualizado: 17:03 GMT 13.07.2026)
El estrecho de Ormuz permanece abierto al tránsito de todos los buques que deseen cruzar esa vía marítima, excepto aquellos vinculados con Irán, amenazó el presidente de EEUU, Donald Trump. Asimismo, anunció que su país se dispone a imponer una tasa del 20% sobre toda la carga transportada por este paso de importancia global.
"El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos o clientes iraníes entren o salgan", escribió el mandatario estadounidense en la red Truth Social.
Trump también anunció que EEUU se convertirá en el "guardián del estrecho de Ormuz" y recibirá una compensación equivalente al 20% de la carga transportada a través de esa vía marítima.
"Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho. A partir de este momento, EEUU será conocido como 'el guardián del estrecho de Ormuz', pero como tal, y por una cuestión de justicia, recibirá un reembolso a una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, para cubrir todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta zona tan volátil del mundo. El proceso y la estructura comenzarán de inmediato", indicó.
Más temprano, el presidente estadounidense ya compartió que su país estaba protegiendo el estrecho de Ormuz sin recibir nada a cambio y quería que se le compense por hacerlo
. Por su parte, desde el Estado Mayor de las FFAA de Irán aseguraron que el país persa no permitirá
que Washington se entrometa en los asuntos relacionados con la administración de esa vía marítima.
Desde el 8 de julio, EEUU realizó varias series de ataques contra Irán
, presuntamente en respuesta a las acciones hostiles de Teherán contra buques comerciales de paso por el estrecho de Ormuz. Las FFAA de Irán respondieron con golpes contra bases estadounidenses en la región y cerraron el paso por esa vía navegable
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.