https://noticiaslatam.lat/20260712/iran-cierra-el-estrecho-de-ormuz-debido-a-la-injerencia-de-potencias-extranjeras-1174256019.html

Irán cierra el estrecho de Ormuz debido a la "injerencia de potencias extranjeras"

Irán cierra el estrecho de Ormuz debido a la "injerencia de potencias extranjeras"

Sputnik Mundo

En un comunicado citado por la prensa, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) explicó que, a pesar de sus advertencias, buques... 12.07.2026, Sputnik Mundo

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Según el CGRI, si este incidente se utiliza para cometer transgresiones contra Irán, el país está preparado para responder con ataques contra "bases enemigas en la región".Las autoridades de Irán anunciaron anteriormente un nuevo orden legal en el estrecho de Ormuz, señalando que ese proceso se desarrolla en coordinación con otro país ribereño, Omán.El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, comentó antes que durante años el estrecho de Ormuz estuvo abierto para el tránsito de buques, pero la situación en Ormuz tras el ataque de EEUU e Israel a Irán ya nunca volverá a ser la misma.Las autoridades iraníes ya dijeron que tienen previsto cobrar por los servicios relacionados con el tránsito seguro de los buques. Después de aprobado el memorando con EEUU el 18 de junio, Irán se comprometió a no cobrar peajes a los barcos en el estrecho de Ormuz durante 60 días.

https://noticiaslatam.lat/20260711/se-llevara-a-cabo-sin-falta-el-lider-supremo-de-iran-jura-vengar-a-ali-jamenei-1174252767.html

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