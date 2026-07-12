Irán cierra el estrecho de Ormuz debido a la "injerencia de potencias extranjeras"

Según el CGRI, si este incidente se utiliza para cometer transgresiones contra Irán, el país está preparado para responder con ataques contra "bases enemigas en la región".Las autoridades de Irán anunciaron anteriormente un nuevo orden legal en el estrecho de Ormuz, señalando que ese proceso se desarrolla en coordinación con otro país ribereño, Omán.El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, comentó antes que durante años el estrecho de Ormuz estuvo abierto para el tránsito de buques, pero la situación en Ormuz tras el ataque de EEUU e Israel a Irán ya nunca volverá a ser la misma.Las autoridades iraníes ya dijeron que tienen previsto cobrar por los servicios relacionados con el tránsito seguro de los buques. Después de aprobado el memorando con EEUU el 18 de junio, Irán se comprometió a no cobrar peajes a los barcos en el estrecho de Ormuz durante 60 días.
En un comunicado citado por la prensa, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) explicó que, a pesar de sus advertencias, buques "instigados por una potencia extranjera" intentaron desviarse de la ruta designada por Irán. En consecuencia, uno de estos buques, que había apagado sus señales, fue "observado e interceptado".
"Debido a esta brecha de seguridad resultante de la injerencia extranjera ilegal, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado temporalmente hasta nuevo aviso y hasta que Estados Unidos cese su injerencia en esta región. No se permitirá el paso de ningún buque", ahonda el boletín.
Según el CGRI, si este incidente se utiliza para cometer transgresiones contra Irán, el país está preparado para responder con ataques contra "bases enemigas en la región".
Las autoridades de Irán anunciaron anteriormente un nuevo orden legal en el estrecho de Ormuz, señalando que ese proceso se desarrolla en coordinación con otro país ribereño, Omán.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, comentó antes que durante años el estrecho de Ormuz estuvo abierto para el tránsito de buques, pero la situación en Ormuz tras el ataque de EEUU e Israel a Irán ya nunca volverá a ser la misma.
Las autoridades iraníes ya dijeron que tienen previsto cobrar por los servicios relacionados con el tránsito seguro de los buques. Después de aprobado el memorando con EEUU el 18 de junio, Irán se comprometió a no cobrar peajes a los barcos en el estrecho de Ormuz durante 60 días.
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