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Irán habría alcanzado a varios helicópteros estadounidenses Black Hawk en Jordania, según medios

Irán habría alcanzado a varios helicópteros estadounidenses Black Hawk en Jordania, según medios

Sputnik Mundo

Los golpes iraníes contra las bases aéreas del país norteamericano en Jordania no solo ocasionaron la muerte y heridas a militares de EEUU, sino que también... 19.07.2026, Sputnik Mundo

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Jordania se está convirtiendo en el nuevo foco de atención en la escalada entre EEUU e Irán, recogen los medios, destacando que, en los últimos cinco días, las FFAA iraníes llevaron a cabo varias oleadas de ataques contra instalaciones militares estadounidenses en ese país de Oriente Medio, principalmente contra bases aéreas.Como consecuencia de estos ataques contra la infraestructura militar, no solo sufrieron daños los efectivos del Ejército estadounidense, sino también su equipamiento. De acuerdo con reportes, uno de los golpes iraníes se produjo en una base situada en el este de Jordania, desde donde operaban helicópteros Black Hawk, y terminaron con daños a varias aeronaves.Estos ataques, así como el daño que ocasionan, ponen de manifiesto no solo el considerable arsenal de misiles con el que sigue contando Irán, sino también que sus FFAA se han vuelto más hábiles a la hora de eludir los sistemas de defensa antiaérea de EEUU, según admiten funcionarios estadounidenses.Por su parte, el teniente general retirado de la Fuerza Aérea de EEUU, David Deptula, calificó la ofensiva iraní del 17 de julio no solo como un mero ataque contra una base, sino como un golpe contra la coalición regional de EEUU, y también como una maniobra de Teherán para hacer que los costos políticos del despliegue de las tropas estadounidenses en Jordania superen a los beneficios.Washington reanudó los bombardeos sobre territorio iraní el 8 de julio, y el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró entonces que la tregua ya no tenía vigencia, acusando a la nación persa de supuestos ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.Por su parte, Teherán anunció el cierre del mismo paso marítimo hasta que EEUU dejara de interferir en los asuntos de la región, y respondió con golpes contra bases militares estadounidenses en países de la zona, en concreto en Jordania, Kuwait y Baréin.Esta nueva escalada se produjo tan solo tres semanas después de que las partes firmaran un memorando de entendimiento que debía allanar el camino para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero. De acuerdo con la parte iraní, esta dejó de cumplir con sus compromisos derivados del documento debido al incumplimiento de los mismos por Washington.

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