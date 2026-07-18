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Irán suspende el cumplimiento de los compromisos del memorando con EEUU, confirma la Cancillería
Irán suspende el cumplimiento de los compromisos del memorando con EEUU, confirma la Cancillería
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Teherán ha dejado de cumplir sus obligaciones derivadas del memorando de entendimiento firmado con Washington para poner fin al conflicto, declaró el... 18.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-18T17:57+0000
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El 15 de julio, el presidente del Parlamento y jefe de la delegación iraní en las negociaciones con EEUU, Mohamad Baguer Galibaf, expresó que Teherán no ve sentido a cumplir el memorando con Washington si este no se respeta.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Irán, por su parte, respondió con golpes contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor.
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Irán suspende el cumplimiento de los compromisos del memorando con EEUU, confirma la Cancillería
Teherán ha dejado de cumplir sus obligaciones derivadas del memorando de entendimiento firmado con Washington para poner fin al conflicto, declaró el vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi. Con anterioridad, el país persa acusó a la parte estadounidense de incumplir los acuerdos alcanzados.
"También hemos suspendido el cumplimiento de nuestras propias obligaciones y, en estos momentos, no las estamos ejecutando, ya que estamos centrados en las cuestiones relacionadas con la defensa del país", comentó Gharibabadi, citado por la agencia local Tasnim.
El 15 de julio, el presidente del Parlamento y jefe de la delegación iraní en las negociaciones con EEUU, Mohamad Baguer Galibaf, expresó que Teherán no ve sentido a cumplir el memorando con Washington si este no se respeta.
El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento
que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero
. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán
en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.
Irán, por su parte, respondió con golpes contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando
, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.
A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor.
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