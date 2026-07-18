Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260718/iran-suspende-el-cumplimiento-de-los-compromisos-del-memorando-con-eeuu-confirma-la-cancilleria--1174327385.html
Irán suspende el cumplimiento de los compromisos del memorando con EEUU, confirma la Cancillería
Irán suspende el cumplimiento de los compromisos del memorando con EEUU, confirma la Cancillería
Sputnik Mundo
Teherán ha dejado de cumplir sus obligaciones derivadas del memorando de entendimiento firmado con Washington para poner fin al conflicto, declaró el... 18.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-18T17:57+0000
2026-07-18T17:57+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
🌍 oriente medio
irán
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/11/1149806740_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3cb6daea2030967a95bc780e24814153.jpg
El 15 de julio, el presidente del Parlamento y jefe de la delegación iraní en las negociaciones con EEUU, Mohamad Baguer Galibaf, expresó que Teherán no ve sentido a cumplir el memorando con Washington si este no se respeta.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Irán, por su parte, respondió con golpes contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor.
https://noticiaslatam.lat/20260717/la-cara-que-no-se-puede-perder-tres-formas-en-que-trump-cerraria-la-aventura-irani-sin-destruir-su-1174315472.html
irán
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/11/1149806740_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_89c4e2dab3f158d1a86ee0810491ddfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🛡️ zonas de conflicto, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🌍 oriente medio, irán, eeuu
🛡️ zonas de conflicto, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🌍 oriente medio, irán, eeuu

Irán suspende el cumplimiento de los compromisos del memorando con EEUU, confirma la Cancillería

17:57 GMT 18.07.2026
© AP Photo / Vahid SalemiUn desfile militar en Irán
Un desfile militar en Irán - Sputnik Mundo, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Síguenos en
Teherán ha dejado de cumplir sus obligaciones derivadas del memorando de entendimiento firmado con Washington para poner fin al conflicto, declaró el vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi. Con anterioridad, el país persa acusó a la parte estadounidense de incumplir los acuerdos alcanzados.

"También hemos suspendido el cumplimiento de nuestras propias obligaciones y, en estos momentos, no las estamos ejecutando, ya que estamos centrados en las cuestiones relacionadas con la defensa del país", comentó Gharibabadi, citado por la agencia local Tasnim.

El 15 de julio, el presidente del Parlamento y jefe de la delegación iraní en las negociaciones con EEUU, Mohamad Baguer Galibaf, expresó que Teherán no ve sentido a cumplir el memorando con Washington si este no se respeta.
El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 17.07.2026
Internacional
La cara que no se puede perder: tres formas en que Trump cerraría la aventura iraní sin destruir su presidencia
ayer, 18:43 GMT
Irán, por su parte, respondió con golpes contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.
A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала