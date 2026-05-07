https://noticiaslatam.lat/20260507/brasil-y-argentina-crecen-como-productores-de-petroleo-en-plena-crisis-por-tension-en-oriente-medio-1173353688.html

Brasil y Argentina crecen como productores de petróleo en plena crisis por tensión en Oriente Medio

Brasil y Argentina crecen como productores de petróleo en plena crisis por tensión en Oriente Medio

Sputnik Mundo

Los dos grandes de Sudamérica alcanzan cifras récord de producción de petróleo y buscan consolidarse como exportadores de clase mundial en un momento en que el... 07.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-07T01:35+0000

2026-05-07T01:35+0000

2026-05-07T06:38+0000

brasil

argentina

petróleo

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

economía

vaca muerta

petrobras

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/11/1160564901_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_977588558cb744f57018dc84aa86eb7e.jpg

Con el mercado petrolero mundial afectado por la tensión en Oriente Medio, Brasil y Argentina quieren aprovechar la oportunidad para consolidarse como potencias en el sector, con capacidad de asegurar el abastecimiento a cada vez más mercados en el mundo.El potencial de Brasil quedó de manifiesto en el último informe divulgado por la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) brasileña, que consignó que Brasilia alcanzó un récord de 4,247 millones de barriles de petróleo por día. El dato, consignó el organismo, representa un crecimiento de 4,6% con el mes anterior y 17,3% con respecto a marzo de 2025.El crecimiento se explica principalmente por una mayor producción de petróleo en las reservas conocidas como Presal, ubicadas en la plataforma marítima brasileña.El optimismo petrolero es compartido por la otra potencia sudamericana, Argentina, que también atraviesa un momento de esplendor en sus reservas en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, al sur del país. Un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario da cuenta de que, tras un 2025 que ya tuvo una producción petrolera récord, Buenos Aires podría volver a superarse en 2026 y arañar el millón de barriles diarios al final del año.En efecto, mientras el país logró cerrar el 2025 con una producción promedio de 790.000 barriles por día en 2025, se espera que la producción supere los 900.000 barriles diarios en 2026.En un diálogo con Sputnik, el experto brasileño en energía y petróleo Luciano Costa explicó que el récord alcanzado por Brasil "tiene mucho que ver con la estrategia de (la petrolera estatal) Petrobras, que es la mayor productora del país, posee los campos más grandes y está acelerando su plan de inversiones". Este programa permitió que estén entrando en operación nuevos pozos por ejemplo en el Campo de Buzios, el mayor reservorio del país.También consultado por Sputnik, el geólogo y experto uruguayo en temas energéticos Héctor de Santa Ana enfatizó que el crecimiento de producción de Brasil es "realmente impactante" y debe ser atribuido no solo a Petrobras sino también "al apoyo muy grande del presidente Luiz Inacio Lula da Silva y su cuerpo de ministros, que siempre tuvieron la misma línea de acción". En ese sentido, el especialista valoró que el gigante sudamericano haya logrado conciliar sus apuestas por la transición hacia energías renovables con una mayor producción petrolera.De Santa Ana resaltó también el caso argentino, que también ha conseguido incrementar su producción en base a "un programa de inversiones muy grande" que está logrando aprovechar de mejor manera el potencial de Vaca Muerta. El experto refirió que las propias autoridades de la estatal YPF prevén inversiones de 130.000 millones de dólares por parte de las petroleras que operan en el yacimiento durante los próximos cinco años y que podría favorecer obra de infraestructura clave para mejorar la producción y la distribución del crudo.Grandes proveedores para el mundoPara De Santa Ana, el crecimiento en la producción de los dos grandes sudamericanos está estrechamente ligado a su potencial exportador, ya que si bien su consumo interno no ha parado de incrementarse, el mayor potencial aparece en la búsqueda de nuevos mercados para estos hidrocarburos.En ese sentido, enfatizó que "Argentina ya está generando contratos" para alcanzar nuevos mercados, fundamentalmente en Asia y en Europa, de las regiones más afectadas por los problemas derivados del bloqueo del estrecho de Ormuz. Ese optimismo ha llevado incluso al presidente de YPF, Horacio Marín, a decir públicamente que Argentina exportará "un millón de barriles" de petróleo para 2033 o 2034.Costa, por su parte, señaló que "esta crisis en Oriente Medio es sin duda una oportunidad para Brasil", particularmente por la demanda que puede incrementarse desde China, un mercado que "depende mucho de Ormuz".Para el experto, el hecho de que Brasil sea un productor "que está fuera del conflicto" y hace sus envíos por una ruta alternativa al estrecho, hace que el gigante sudamericano "tenga todo para ganar en este contexto".El especialista brasileño reconoció que esta oportunidad también puede ser significativa para Argentina, así como también Guyana, un país que "en términos porcentuales se está expandiendo bastante" en su producción petrolera.¿América Latina se beneficia?En momentos en que el mercado petrolero se sacude por la crisis en Oriente Medio, el crecimiento de Brasil y Argentina puede ser una buena noticia para los demás países latinoamericanos que, produzcan o no su propio petróleo, aún requieren de las importaciones de hidrocarburos para sustentar sus matrices energéticas.De Santa Ana remarcó que el mayor beneficio para América Latina estará en "la seguridad de abastecimiento" que puede tener gracias a Brasil y Argentina, en un contexto en el que tanto los procesos de adquisición como de logística "se han complejizado mucho". Para el especialista, no es poca cosa que la región consolide "una seguridad absoluta de abastecimiento" a partir de la posibilidad de "generar acuerdos y convenios" con los gigantes de la región.Costa, por su parte, valoró que América Latina pueda tener "su propia oferta y no esté sujeta a los riesgos de suministro", evitando problemas como los que ya están teniendo países de África y Oriente Medio debido a la imposibilidad del pasaje de barriles a través del estrecho de Ormuz.El especialista brasileño destacó, además, que el crecimiento petrolero de Brasil también ha sido positivo para algunas empresas sudamericanas como la estatal colombiana Ecopetrol, que acaba de anunciar la adquisición del 26% del capital de la petrolera brasileña Brava. Los dos expertos aclararon, de todos modos, que difícilmente los países de la región se beneficien de mejores precios del petróleo, dado que Brasil y Argentina no venderán el crudo a montos más bajos del precio internacional."El precio del petróleo lo dicta el mercado internacional, cotizando en bolsa o el precio del petróleo Brent. La situación allá afuera acaba afectando también el precio de aquí", apuntó Costa.

https://noticiaslatam.lat/20260424/1173205094.html

https://noticiaslatam.lat/20260505/una-vision-poco-usual-como-es-la-estrategia-que-despliega-eeuu-para-blindar-el-cono-sur-1173330504.html

brasil

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

brasil, argentina, petróleo, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, vaca muerta, petrobras