Brasil y Argentina crecen como productores de petróleo en plena crisis por tensión en Oriente Medio
01:35 GMT 07.05.2026 (actualizado: 06:38 GMT 07.05.2026)
© AP Photo / Eraldo PeresDepósitos de combustible del Centro de Distribución de Petrobras en Brasilia, Brasil (archivo)
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Los dos grandes de Sudamérica alcanzan cifras récord de producción de petróleo y buscan consolidarse como exportadores de clase mundial en un momento en que el mercado ha sido golpeado por la crisis en el estrecho de Ormuz, explicaron expertos consultados por Sputnik.
Con el mercado petrolero mundial afectado por la tensión en Oriente Medio, Brasil y Argentina quieren aprovechar la oportunidad para consolidarse como potencias en el sector, con capacidad de asegurar el abastecimiento a cada vez más mercados en el mundo.
El potencial de Brasil quedó de manifiesto en el último informe divulgado por la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) brasileña, que consignó que Brasilia alcanzó un récord de 4,247 millones de barriles de petróleo por día. El dato, consignó el organismo, representa un crecimiento de 4,6% con el mes anterior y 17,3% con respecto a marzo de 2025.
El crecimiento se explica principalmente por una mayor producción de petróleo en las reservas conocidas como Presal, ubicadas en la plataforma marítima brasileña.
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El optimismo petrolero es compartido por la otra potencia sudamericana, Argentina, que también atraviesa un momento de esplendor en sus reservas en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, al sur del país. Un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario da cuenta de que, tras un 2025 que ya tuvo una producción petrolera récord, Buenos Aires podría volver a superarse en 2026 y arañar el millón de barriles diarios al final del año.
En efecto, mientras el país logró cerrar el 2025 con una producción promedio de 790.000 barriles por día en 2025, se espera que la producción supere los 900.000 barriles diarios en 2026.
En un diálogo con Sputnik, el experto brasileño en energía y petróleo Luciano Costa explicó que el récord alcanzado por Brasil "tiene mucho que ver con la estrategia de (la petrolera estatal) Petrobras, que es la mayor productora del país, posee los campos más grandes y está acelerando su plan de inversiones". Este programa permitió que estén entrando en operación nuevos pozos por ejemplo en el Campo de Buzios, el mayor reservorio del país.
"Brasil fue uno de los países que más expandió la oferta de petróleo el año pasado por fuera de la OPEP y ahora lo está siendo nuevamente. El país está realmente en una tendencia ascendente de producción y debe destacar este año como uno de los países que más aumentará la oferta fuera de la OPEP, si no es el que más", subrayó Costa.
También consultado por Sputnik, el geólogo y experto uruguayo en temas energéticos Héctor de Santa Ana enfatizó que el crecimiento de producción de Brasil es "realmente impactante" y debe ser atribuido no solo a Petrobras sino también "al apoyo muy grande del presidente Luiz Inacio Lula da Silva y su cuerpo de ministros, que siempre tuvieron la misma línea de acción".
En ese sentido, el especialista valoró que el gigante sudamericano haya logrado conciliar sus apuestas por la transición hacia energías renovables con una mayor producción petrolera.
De Santa Ana resaltó también el caso argentino, que también ha conseguido incrementar su producción en base a "un programa de inversiones muy grande" que está logrando aprovechar de mejor manera el potencial de Vaca Muerta.
El experto refirió que las propias autoridades de la estatal YPF prevén inversiones de 130.000 millones de dólares por parte de las petroleras que operan en el yacimiento durante los próximos cinco años y que podría favorecer obra de infraestructura clave para mejorar la producción y la distribución del crudo.
"Por primera vez en mucho tiempo en Argentina hay confianza en las empresas, en los inversores, en las asociaciones de empresas que financian estos proyectos. Eso jamás se vio en Argentina y hace que haya confianza, tranquilidad e inquietud de otros inversores", repasó el analista.
Grandes proveedores para el mundo
Para De Santa Ana, el crecimiento en la producción de los dos grandes sudamericanos está estrechamente ligado a su potencial exportador, ya que si bien su consumo interno no ha parado de incrementarse, el mayor potencial aparece en la búsqueda de nuevos mercados para estos hidrocarburos.
En ese sentido, enfatizó que "Argentina ya está generando contratos" para alcanzar nuevos mercados, fundamentalmente en Asia y en Europa, de las regiones más afectadas por los problemas derivados del bloqueo del estrecho de Ormuz. Ese optimismo ha llevado incluso al presidente de YPF, Horacio Marín, a decir públicamente que Argentina exportará "un millón de barriles" de petróleo para 2033 o 2034.
Costa, por su parte, señaló que "esta crisis en Oriente Medio es sin duda una oportunidad para Brasil", particularmente por la demanda que puede incrementarse desde China, un mercado que "depende mucho de Ormuz".
"China ya venía ampliando en los últimos años la compra de petróleo a Brasil y, si miras los resultados de Petrobras, hubo un aumento de la participación de China en sus ventas recientes. Y creo que esto puede aumentar ahora con toda esta situación en Ormuz", analizó Costa.
Para el experto, el hecho de que Brasil sea un productor "que está fuera del conflicto" y hace sus envíos por una ruta alternativa al estrecho, hace que el gigante sudamericano "tenga todo para ganar en este contexto".
El especialista brasileño reconoció que esta oportunidad también puede ser significativa para Argentina, así como también Guyana, un país que "en términos porcentuales se está expandiendo bastante" en su producción petrolera.
¿América Latina se beneficia?
En momentos en que el mercado petrolero se sacude por la crisis en Oriente Medio, el crecimiento de Brasil y Argentina puede ser una buena noticia para los demás países latinoamericanos que, produzcan o no su propio petróleo, aún requieren de las importaciones de hidrocarburos para sustentar sus matrices energéticas.
De Santa Ana remarcó que el mayor beneficio para América Latina estará en "la seguridad de abastecimiento" que puede tener gracias a Brasil y Argentina, en un contexto en el que tanto los procesos de adquisición como de logística "se han complejizado mucho". Para el especialista, no es poca cosa que la región consolide "una seguridad absoluta de abastecimiento" a partir de la posibilidad de "generar acuerdos y convenios" con los gigantes de la región.
Costa, por su parte, valoró que América Latina pueda tener "su propia oferta y no esté sujeta a los riesgos de suministro", evitando problemas como los que ya están teniendo países de África y Oriente Medio debido a la imposibilidad del pasaje de barriles a través del estrecho de Ormuz.
El especialista brasileño destacó, además, que el crecimiento petrolero de Brasil también ha sido positivo para algunas empresas sudamericanas como la estatal colombiana Ecopetrol, que acaba de anunciar la adquisición del 26% del capital de la petrolera brasileña Brava.
"Es una demostración de cómo la región está atrayendo el interés internacional y más aún en este contexto, al ser un país fuera de esta tensión geopolítica en este momento", suscribió.
Los dos expertos aclararon, de todos modos, que difícilmente los países de la región se beneficien de mejores precios del petróleo, dado que Brasil y Argentina no venderán el crudo a montos más bajos del precio internacional.
"El precio del petróleo lo dicta el mercado internacional, cotizando en bolsa o el precio del petróleo Brent. La situación allá afuera acaba afectando también el precio de aquí", apuntó Costa.
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