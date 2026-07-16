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El gasto militar de EEUU en la guerra con Irán podría superar los 100.000 millones de dólares, revelan medios

El gasto militar de EEUU en la guerra con Irán podría superar los 100.000 millones de dólares, revelan medios

Sputnik Mundo

El desembolso total de EEUU por la guerra contra Irán podría superar los 100.000 millones de dólares, informan fuentes familiarizadas con las estimaciones... 16.07.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con los interlocutores, a finales de mayo el costo de la operación denominada Furia Épica se situaba entre 50.000 y 100.000 millones de dólares. No obstante, las evaluaciones reservadas presentadas al Congreso estadounidense estimaban que, para ese momento, el gasto ya rondaba los 80.000 millones.Hasta el momento, la Administración de Donald Trump no ha hecho públicas sus propias proyecciones sobre el costo total del conflicto. En junio, la Casa Blanca solicitó 88.000 millones de dólares para cubrir parte de los gastos, aunque, según las fuentes, esa cifra no contempla todos los costos asociados a la operación.A esto se suma un informe publicado el 20 de mayo por el Servicio de Investigación del Congreso, que revela la magnitud de las pérdidas de material militar estadounidense desde el inicio del conflicto. Según el documento, Washington ha perdido al menos 17 aeronaves tripuladas y 25 drones.El informe también advierte que las pérdidas de vehículos aéreos no tripulados continúan aumentando y que su reposición representa un gasto significativo. Entre los drones destruidos figura un MQ-4C Triton, un avión no tripulado de reconocimiento de gran altitud utilizado por la Marina de EEUU, cuyo costo unitario supera los 200 millones de dólares, lo que podría incrementar aún más la factura total de la campaña militar.El monto final dependerá, en gran medida, de si el Pentágono decide reemplazar estos aviones destruidos o dañados de forma irreversible, señalaron medios. Además, el cálculo actual todavía no incluye los recursos necesarios para reparar las bases militares estadounidenses en la región que sufrieron daños tras los ataques de represalia de Irán.Desde el 8 de julio, EEUU ha llevado a cabo varias oleadas de ataques contra Irán. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU afirmó que se trataba, supuestamente, de una respuesta a las acciones de Irán contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz. Las fuerzas armadas iraníes respondieron con ataques contra bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio. El 9 de julio, Trump declaró que el alto el fuego con Irán ya no estaba vigente. El 12 de julio, Teherán anunció el cierre del estrecho de Ormuz hasta que cesara la intervención de EEUU en la región.

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