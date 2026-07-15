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EEUU completa cuarta oleada de ataques contra Irán

EEUU completa cuarta oleada de ataques contra Irán

Sputnik Mundo

El Comando Central de EEUU (CENTCOM, por sus siglas en inglés) dio a conocer que esta ronda contra el país persa concluyó a las 22:00 horas, tiempo del este... 15.07.2026, Sputnik Mundo

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En esta ocasión refirió que se alcanzaron "decenas de objetivos militares cerca del estrecho de Ormuz y zonas costeras iraníes", de acuerdo con un breve comunicado publicado en X.Más temprano, Washington reanudó el bloqueo marítimo contra Irán. Además, el presidente de EEUU, Donald Trump, indicó que solo concluirá la ofensiva contra la nación persa cuando él lo decida.

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