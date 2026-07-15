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EEUU completa cuarta oleada de ataques contra Irán
EEUU completa cuarta oleada de ataques contra Irán
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El Comando Central de EEUU (CENTCOM, por sus siglas en inglés) dio a conocer que esta ronda contra el país persa concluyó a las 22:00 horas, tiempo del este... 15.07.2026, Sputnik Mundo
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En esta ocasión refirió que se alcanzaron "decenas de objetivos militares cerca del estrecho de Ormuz y zonas costeras iraníes", de acuerdo con un breve comunicado publicado en X.Más temprano, Washington reanudó el bloqueo marítimo contra Irán. Además, el presidente de EEUU, Donald Trump, indicó que solo concluirá la ofensiva contra la nación persa cuando él lo decida.
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EEUU completa cuarta oleada de ataques contra Irán

03:40 GMT 15.07.2026
© Foto : X - @CENTCOMUn avión de combate F-35A de la Fuerza Aérea de EEUU
Un avión de combate F-35A de la Fuerza Aérea de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 15.07.2026
© Foto : X - @CENTCOM
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El Comando Central de EEUU (CENTCOM, por sus siglas en inglés) dio a conocer que esta ronda contra el país persa concluyó a las 22:00 horas, tiempo del este (02:00 GMT).
En esta ocasión refirió que se alcanzaron "decenas de objetivos militares cerca del estrecho de Ormuz y zonas costeras iraníes", de acuerdo con un breve comunicado publicado en X.
"Aviones de combate, drones y buques navales estadounidenses lanzaron municiones de precisión contra emplazamientos de misiles y drones iraníes, capacidades navales y sistemas de defensa costera durante la oleada de siete horas para degradar aún más la capacidad de [Teherán] de amenazar a la navegación comercial y a las tripulaciones civiles", añadió.
Más temprano, Washington reanudó el bloqueo marítimo contra Irán. Además, el presidente de EEUU, Donald Trump, indicó que solo concluirá la ofensiva contra la nación persa cuando él lo decida.
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