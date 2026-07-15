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La ventaja militar rusa cambia la postura de Europa sobre la participación en la coalición de voluntarios, afirma un experto
La ventaja militar rusa cambia la postura de Europa sobre la participación en la coalición de voluntarios, afirma un experto
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La intención de Bulgaria de salir de la llamada coalición de voluntarios sobre Ucrania evidencia el creciente reconocimiento en Europa de la inutilidad de... 15.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-15T10:35+0000
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El 14 de julio, el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, anunció que Bulgaria ya no participará en la coalición de voluntarios, informan los medios occidentales.Según el experto, la declaración de la parte búlgara refleja un cambio de enfoque en parte de los Estados europeos respecto al conflicto ucraniano. Considera que en varias capitales europeas se evalúan cada vez más no solo las consecuencias políticas, sino también las económicas de seguir apoyando a Kiev.Sezgin señaló que la ventaja militar indiscutible de Rusia hace cada vez menos probable el logro de los objetivos que esperaban los defensores de continuar el financiamiento de Ucrania. Por esta razón, en Europa se intensifican los debates sobre la conveniencia de mantener dicha política.El experto también expresó que la decisión de Bulgaria podría convertirse en un ejemplo para otros países europeos, donde crece el debate público y político sobre los gastos destinados al apoyo de Ucrania y la necesidad de buscar vías diplomáticas para resolver el conflicto.La coalición de voluntarios está integrada por más de 30 países, con el Reino Unido y Francia como principales promotores. En enero, los líderes del bloque firmaron una declaración de intenciones para desplegar tropas en Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz. El 13 de julio, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, calificó a la coalición de voluntarios como instigadores de la guerra, precisando que se trata de un grupo de países que no quiere la paz.
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La ventaja militar rusa cambia la postura de Europa sobre la participación en la coalición de voluntarios, afirma un experto
La intención de Bulgaria de salir de la llamada coalición de voluntarios sobre Ucrania evidencia el creciente reconocimiento en Europa de la inutilidad de seguir financiando a Kiev ante la ventaja militar indiscutible de Rusia, declaró a Sputnik el analista turco Nijat Sezgin.
El 14 de julio, el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, anunció que Bulgaria ya no participará en la coalición de voluntarios, informan los medios occidentales.
"La decisión de Sofía indica que los países europeos comienzan a comprender que el financiamiento adicional a Ucrania es un gasto de dinero que no cambiará la situación en el campo de batalla. Rusia posee una ventaja militar indiscutible", afirmó el interlocutor de la agencia.
Según el experto, la declaración de la parte búlgara refleja un cambio de enfoque en parte de los Estados europeos
respecto al conflicto ucraniano
. Considera que en varias capitales europeas se evalúan cada vez más no solo las consecuencias políticas
, sino también las económicas
de seguir apoyando a Kiev.
Sezgin señaló que la ventaja militar indiscutible de Rusia hace cada vez menos probable el logro de los objetivos que esperaban los defensores de continuar el financiamiento de Ucrania. Por esta razón, en Europa se intensifican los debates sobre la conveniencia de mantener dicha política.
El experto también expresó que la decisión de Bulgaria podría convertirse en un ejemplo para otros países europeos, donde crece el debate público y político sobre los gastos destinados al apoyo de Ucrania y la necesidad de buscar vías diplomáticas para resolver el conflicto.
La coalición de voluntarios está integrada por más de 30 países
, con el Reino Unido
y Francia como principales promotores. En enero, los líderes del bloque firmaron una declaración de intenciones para desplegar tropas en Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz. El 13 de julio, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, calificó a la coalición de voluntarios como instigadores de la guerra
, precisando que se trata de un grupo de países que no quiere la paz.