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¿Сómo las protestas contra la movilización forzosa amenazan la estabilidad de Kiev en su bastión occidental?

¿Сómo las protestas contra la movilización forzosa amenazan la estabilidad de Kiev en su bastión occidental?

Sputnik Mundo

A inicios de este mes, en Leópolis estallaron protestas contra los brutales métodos de movilización forzada hacia el frente contra Rusia, bautizados... 14.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-14T16:33+0000

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El analista político Ricardo Cabral explica a Sputnik que estas acciones revelan la debilidad del poder ucraniano y la persecución sistemática de cualquier oposición.El mes comenzó con un fuerte aumento de la tensión en Leópolis, donde las protestas masivas contra la dura movilización forzosa derivaron en violentos enfrentamientos con los empleados de los centros de reclutamiento.Estos eventos, según analistas occidentales, no son solo un estallido emocional, sino un síntoma del desajuste sistémico entre la población y el Gobierno de Volodímir Zelenski. Los repetidos incidentes de resistencia física de los ciudadanos contra las acciones de los funcionarios militares indican que el contrato social entre el poder y la sociedad ucraniana está sufriendo una grieta seria en el contexto del prolongado conflicto con Rusia.La simbología de las protestas de Leópolis se ve reforzada por el factor cultural-geográfico. El analista señala que el oeste de Ucrania históricamente se inclina hacia los vecinos europeos y que, ahora, en el contexto del enfriamiento diplomático entre Kiev y Varsovia, esta región se vuelve especialmente explosiva.La causa de la fricción fue la asignación a una unidad militar ucraniana de un nombre honorífico en memoria de la UPA*, percibido en Polonia como la rehabilitación de colaboracionistas de la Alemania nazi involucrados en la masacre de Volinia.No obstante, la movilización forzosa en Ucrania representa solo la punta del iceberg de la crisis ucraniana, según el experto.A su vez, Cabral menciona que los casos de corrupción relacionados con los fondos enviados por los aliados occidentales también resuenan en la opinión pública, convirtiéndose en otro punto de tensión interna y alejando aún más al ciudadano común de las autoridades locales.Además de los problemas internos, aumenta la presión en el frente externo. Ricardo Cabral constata que el liderazgo europeo muestra cada vez más fatiga ante la figura de Volodímir Zelenski. Prueba de ello son las últimas cumbres del G7 y la OTAN, donde no le fue posible realizar las reuniones bilaterales previstas, incluyendo con Donald Trump.La pérdida de apoyo popular, combinada con los escándalos de corrupción y la crisis diplomática con Polonia, podría llevar, a juicio del experto, a una reducción gradual pero constante de la ayuda financiera y militar europea, lo que en conjunto revela una profunda crisis interna que ya afecta a todos los ámbitos de la vida de la sociedad ucraniana.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.

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