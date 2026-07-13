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El Kremlin tilda a la llamada coalición de voluntarios de un grupo "de instigadores de la guerra"
El Kremlin tilda a la llamada coalición de voluntarios de un grupo "de instigadores de la guerra"
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Moscú seguirá de cerca las noticias sobre la reunión de la denominada coalición de voluntarios que tendrá lugar el 13 de julio en París, dada la postura hostil... 13.07.2026, Sputnik Mundo
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Al mismo tiempo, el vocero presidencial aseveró que todos los aspectos relacionados con la operación militar especial están en el foco de atención del presidente ruso, Vladímir Putin.El espacio aéreo y ataques de dronesRusia vigila de cerca las fuentes de las amenazas contra sus territorios, indicó Peskov, al referirse al uso del espacio aéreo de los países bálticos por parte de los drones ucranianos."Es que nuestras FFAA y nuestros servicios especiales saben desde dónde se lanzan [los drones] y las rutas que siguen. Todo el mundo lo sabe perfectamente, y no tenemos intención de demostrarle nada a nadie. Hacemos un seguimiento preciso de las fuentes de amenaza a nuestras zonas fronterizas y los territorios situados en el interior del país", agregó.Los intentos de excluir la cultura rusaLa cultura rusa en Occidente se encuentra sometida a una presión tremenda, señaló Peskov. Así comentó las recomendaciones de la Comisión Europea de suspender la financiación de la Bienal de Venecia debido a la inauguración del pabellón ruso.No obstante, el portavoz del Kremlin expresó su agradecimiento a los organizadores de la exposición."[Me gustaría] expresar mi agradecimiento a aquellos organizadores que han colaborado y siguen colaborando con nuestros representantes, y felicitarles por estar libres de esa estrechez de miras que domina actualmente en Europa", recalcó.
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El Kremlin tilda a la llamada coalición de voluntarios de un grupo "de instigadores de la guerra"
Moscú seguirá de cerca las noticias sobre la reunión de la denominada coalición de voluntarios que tendrá lugar el 13 de julio en París, dada la postura hostil de este grupo de países, comunicó a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"Es una coalición de instigadores de la guerra. Es un grupo de países que no quieren la paz, sino la continuación de la guerra, y que se engaña a sí mismo con la más profunda ilusión de poder infligir una derrota estratégica a nuestro país", declaró.
Al mismo tiempo, el vocero presidencial aseveró que todos los aspectos relacionados con la operación militar especial están en el foco de atención del presidente ruso, Vladímir Putin.
El espacio aéreo y ataques de drones
Rusia vigila de cerca las fuentes de las amenazas contra sus territorios, indicó Peskov, al referirse al uso del espacio aéreo de los países bálticos por parte de los drones ucranianos.
"Es que nuestras FFAA y nuestros servicios especiales saben desde dónde se lanzan [los drones] y las rutas que siguen. Todo el mundo lo sabe perfectamente, y no tenemos intención de demostrarle nada a nadie. Hacemos un seguimiento preciso de las fuentes de amenaza a nuestras zonas fronterizas y los territorios situados en el interior del país", agregó.
Los intentos de excluir la cultura rusa
La cultura rusa en Occidente se encuentra sometida a una presión tremenda, señaló Peskov. Así comentó las recomendaciones de la Comisión Europea de suspender la financiación de la Bienal de Venecia debido a la inauguración del pabellón ruso.
"En cuanto a la Bienal de Venecia, solo cabe lamentar (...) que en otros países sigan produciéndose intentos de anular nuestra cultura", lamentó.
No obstante, el portavoz del Kremlin expresó su agradecimiento a los organizadores de la exposición.
"[Me gustaría] expresar mi agradecimiento a aquellos organizadores que han colaborado y siguen colaborando con nuestros representantes, y felicitarles por estar libres de esa estrechez de miras que domina actualmente en Europa", recalcó.
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