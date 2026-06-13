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Nombran al "principal director público" en el conflicto ucraniano
Nombran al "principal director público" en el conflicto ucraniano
Sputnik Mundo
Londres se está consolidando como el actor clave del conflicto en Ucrania, declaró a Sputnik el experto político y asesor del jefe de Crimea, Denís Baturin... 13.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-13T13:30+0000
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En sus palabras, el país ejerce una influencia decisiva sobre las autoridades de Kiev y ocupa una posición de liderazgo en el conflicto, mientras que EEUU ha optado por tomar distancia y está dispuesto a comerciar con armas a través de Estados europeos.Anteriormente, el viceministro de Exteriores de Rusia, Mijaíl Galuzin, reprochó a los embajadores de Alemania, Francia y el Reino Unido la política destructiva de sus Gobiernos en lo referente al conflicto ucraniano, subrayando que ellos están incitando "al máximo al régimen ucraniano a continuar la guerra contra Rusia en nombre, a cuenta y con la ayuda directa de la coalición occidental de los dispuestos". El 7 de junio, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro británico, Keir Starmer, y Volodímir Zelenski mantuvieron conversaciones en Downing Street. Tras la reunión, emitieron una declaración política con cinco condiciones básicas para iniciar el proceso de solución, entre ellas garantías de seguridad para Ucrania, el despliegue de fuerzas multinacionales, la congelación continua de los activos rusos hasta que se indemnicen íntegramente los daños y un alto el fuego inmediato y completo.Desde la Cancillería rusa declararon anteriormente que cualquier escenario de despliegue de tropas de los Estados miembros de la OTAN en Ucrania es categóricamente inaceptable para Moscú y conlleva el riesgo de una escalada brusca. Desde el organismo calificaron las declaraciones procedentes de Europa sobre la posibilidad de enviar un contingente de la alianza a este país postsoviético como una incitación a la continuación de las hostilidades.En cuanto a garantías de seguridad, en enero el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, subrayó que Moscú está dispuesta a considerar propuestas reales de garantías de seguridad en el marco del arreglo ucraniano, sin guiarse por "juegos públicos".
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Nombran al "principal director público" en el conflicto ucraniano
Londres se está consolidando como el actor clave del conflicto en Ucrania, declaró a Sputnik el experto político y asesor del jefe de Crimea, Denís Baturin. Sus palabras llegaron después de que Volodímir Zelenski se reuniera con los líderes de la UE en la capital británica.
"Reino Unido ya no solo desempeña ese papel tras bambalinas, sino que se está convirtiendo en el principal director público del conflicto militar en Ucrania", sostuvo.
En sus palabras, el país ejerce una influencia decisiva sobre las autoridades de Kiev y ocupa una posición de liderazgo en el conflicto, mientras que EEUU ha optado por tomar distancia y está dispuesto a comerciar con armas a través de Estados europeos.
Anteriormente, el viceministro de Exteriores de Rusia, Mijaíl Galuzin, reprochó a los embajadores de Alemania, Francia y el Reino Unido
la política destructiva de sus Gobiernos en lo referente al conflicto ucraniano, subrayando que ellos están incitando "al máximo al régimen ucraniano a continuar la guerra contra Rusia en nombre, a cuenta y con la ayuda directa de la coalición occidental de los dispuestos".
El 7 de junio, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro británico, Keir Starmer, y Volodímir Zelenski mantuvieron conversaciones en Downing Street. Tras la reunión, emitieron una declaración política con cinco condiciones básicas para iniciar el proceso de solución, entre ellas garantías de seguridad para Ucrania, el despliegue de fuerzas multinacionales, la congelación continua de los activos rusos hasta que se indemnicen íntegramente los daños y un alto el fuego inmediato y completo.
Desde la Cancillería rusa declararon anteriormente que cualquier escenario de despliegue de tropas de los Estados miembros de la OTAN en Ucrania es categóricamente inaceptable para Moscú y conlleva el riesgo de una escalada brusca. Desde el organismo calificaron las declaraciones procedentes de Europa sobre la posibilidad de enviar un contingente de la alianza a este país postsoviético como una incitación a la continuación de las hostilidades.
En cuanto a garantías de seguridad, en enero el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, subrayó que Moscú está dispuesta a considerar propuestas
reales de garantías de seguridad en el marco del arreglo ucraniano, sin guiarse por "juegos públicos".
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