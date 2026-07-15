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En Occidente la ayuda a la población civil en Donbás se considera un delito, denuncia la comisionada rusa para DDHH
En Occidente la ayuda a la población civil en Donbás se considera un delito, denuncia la comisionada rusa para DDHH
Sputnik Mundo
En Occidente, la ayuda a la población civil y la búsqueda de la verdad constituyen ahora un delito, indicó la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana... 15.07.2026, Sputnik Mundo
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Las autoridades francesas la mantienen desde hace más de medio año en una prisión para mujeres a raíz de una denuncia presentada por la Unión de Ucranianos de Francia.A su vez, Lantrátova subrayó que la única culpa de Nóvikova es ser fundadora y vicepresidenta de la organización humanitaria SOS Donbass.En este sentido, subrayó que en París se da por normal que las autoridades francesas financien con dinero de los contribuyentes el envío a Ucrania de misiles de largo alcance y armamento pesado, que se utiliza contra la población civil.Como ejemplo, mencionó la tragedia de Starobelsk, donde las FFAA de Ucrania mataron al menos a 21 estudiantes menores de edad, así como los ataques contra autobuses de pasajeros con civiles en la república popular de Lugansk y en la región de Briansk, incluidos vehículos en los que viajaban niños bielorrusos.En sus palabras, en Francia se declara ilegal la actividad humanitaria, mientras que los asesinatos de niños se consideran admisibles."Considero que la detención de Anna Nóvikova es injustificada y tiene motivaciones políticas. Como defensora del pueblo de Rusia, seguiré de cerca el proceso judicial. Seguiremos dando a conocer estos hechos en los foros internacionales", señaló.En noviembre de 2025 fueron detenidos tres miembros de la asociación SOS Donbass, entre ellos Nóvikova. La Fiscalía les imputó los delitos de "colusión con un Estado extranjero" y "conspiración para cometer un delito".A su vez, la Embajada de Rusia confirmó a Sputnik la detención de Nóvikova. La misión diplomática destacó que ella poseía la nacionalidad francesa, lo que limita en cierta medida sus posibilidades en este asunto.La portavoz oficial del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, aseveró que el departamento de política exterior ruso y la Embajada de Rusia en París harán todo lo posible para lograr la pronta liberación de Nóvikova.
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En Occidente la ayuda a la población civil en Donbás se considera un delito, denuncia la comisionada rusa para DDHH
08:38 GMT 15.07.2026 (actualizado: 08:55 GMT 15.07.2026)
En Occidente, la ayuda a la población civil y la búsqueda de la verdad constituyen ahora un delito, indicó la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova. Así se refirió al juicio contra Anna Nóvikova, fundadora de la ONG SOS Donbass, que comenzará el 15 de julio en París. La activista fue detenida en Francia, acusada de espionaje.
Las autoridades francesas la mantienen desde hace más de medio año en una prisión para mujeres a raíz de una denuncia presentada por la Unión de Ucranianos de Francia.
A su vez, Lantrátova subrayó que la única culpa de Nóvikova es ser fundadora y vicepresidenta de la organización humanitaria SOS Donbass.
"Estas acciones de las autoridades francesas no son más que la cínica política de doble rasero de Occidente. Ya estamos acostumbrados a ello", escribió la funcionaria en sus redes sociales.
En este sentido, subrayó que en París se da por normal que las autoridades francesas financien con dinero de los contribuyentes el envío a Ucrania de misiles de largo alcance y armamento pesado, que se utiliza contra la población civil.
Como ejemplo, mencionó la tragedia de Starobelsk
, donde las FFAA de Ucrania mataron al menos a 21 estudiantes menores de edad
, así como los ataques contra autobuses de pasajeros con civiles en la república popular de Lugansk y en la región de Briansk, incluidos vehículos en los que viajaban niños bielorrusos.
"Pero cuando una mujer frágil recoge alimentos, ropa, pañales para bebés y medicamentos para las personas afectadas por esos mismos bombardeos, se la juzga como si fuera una espía peligrosa. La ayuda a la población civil y la búsqueda de la verdad se consideran ahora en Occidente con un delito", enfatizó Lantrátova.
En sus palabras, en Francia se declara ilegal la actividad humanitaria, mientras que los asesinatos de niños se consideran admisibles.
"Considero que la detención de Anna Nóvikova es injustificada y tiene motivaciones políticas. Como defensora del pueblo de Rusia, seguiré de cerca el proceso judicial. Seguiremos dando a conocer estos hechos en los foros internacionales", señaló.
En noviembre de 2025 fueron detenidos tres miembros de la asociación SOS Donbass, entre ellos Nóvikova. La Fiscalía les imputó los delitos de "colusión con un Estado extranjero" y "conspiración para cometer un delito".
A su vez, la Embajada de Rusia confirmó a Sputnik la detención de Nóvikova. La misión diplomática destacó que ella poseía la nacionalidad francesa, lo que limita en cierta medida sus posibilidades en este asunto.
La portavoz oficial del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, aseveró que el departamento de política exterior ruso y la Embajada de Rusia en París harán todo lo posible para lograr la pronta liberación de Nóvikova.
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