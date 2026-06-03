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"Crimen vil, deliberado e inhumano": defensora rusa condena el ataque de Kiev contra un autobús con civiles en Donetsk | Video
"Crimen vil, deliberado e inhumano": defensora rusa condena el ataque de Kiev contra un autobús con civiles en Donetsk | Video
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El ataque de las FFAA ucranianas contra un autobús en la república de Donetsk constituye un crimen deliberado contra personas desarmadas que no representaban... 03.06.2026, Sputnik Mundo
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Horas antes, el gobernador de esa región, Denís Pushilin, informó que un dron ucraniano atacó un autobús que cubría la ruta Moscú-Simferópol en Yenákievo. Como resultado, ocho personas murieron y 11 resultaron heridas.Según la defensora, los ataques contra pasajeros, mujeres, ancianos y sus familias constituyen "un acto de crueldad que sobrepasa cualquier norma humana o moral", y calificó el hecho como una "atrocidad".
https://noticiaslatam.lat/20260602/no-es-una-casualidad-la-comisionada-rusa-para-ddhh-denuncia-una-tactica-deliberada-de-intimidacion-1173706928.html
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rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, donetsk
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, donetsk

"Crimen vil, deliberado e inhumano": defensora rusa condena el ataque de Kiev contra un autobús con civiles en Donetsk | Video

14:06 GMT 03.06.2026 (actualizado: 14:19 GMT 03.06.2026)
© Sputnik / Captura de pantalla / Acceder al contenido multimediaEl autobús que resultó destruido en un ataque ucraniano en la república de Donetsk
El autobús que resultó destruido en un ataque ucraniano en la república de Donetsk - Sputnik Mundo, 1920, 03.06.2026
© Sputnik / Captura de pantalla
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El ataque de las FFAA ucranianas contra un autobús en la república de Donetsk constituye un crimen deliberado contra personas desarmadas que no representaban amenaza alguna, denunció la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova.
Horas antes, el gobernador de esa región, Denís Pushilin, informó que un dron ucraniano atacó un autobús que cubría la ruta Moscú-Simferópol en Yenákievo. Como resultado, ocho personas murieron y 11 resultaron heridas.
"El ataque al autobús que transportaba civiles en Yenákievo no es un 'incidente' ni un trágico accidente. Es un crimen vil, deliberado e inhumano contra personas que no portaban armas y no representaban ninguna amenaza para nadie", escribió Lantrátova en las redes sociales.
Según la defensora, los ataques contra pasajeros, mujeres, ancianos y sus familias constituyen "un acto de crueldad que sobrepasa cualquier norma humana o moral", y calificó el hecho como una "atrocidad".

"No existen objetivos militares que justifiquen el derramamiento de sangre de civiles. No hay argumentos que puedan eximir de responsabilidad a quienes dan y ejecutan tales órdenes criminales", sentenció.

El lugar de la tragedia en Starobelsk - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
Defensa
"No es una casualidad": la comisionada rusa para DDHH denuncia una táctica deliberada de intimidación de civiles por parte de Kiev
ayer, 18:46 GMT
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