"Crimen vil, deliberado e inhumano": defensora rusa condena el ataque de Kiev contra un autobús con civiles en Donetsk | Video
14:06 GMT 03.06.2026 (actualizado: 14:19 GMT 03.06.2026)
© Sputnik / Captura de pantalla / Acceder al contenido multimediaEl autobús que resultó destruido en un ataque ucraniano en la república de Donetsk
© Sputnik / Captura de pantalla/
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El ataque de las FFAA ucranianas contra un autobús en la república de Donetsk constituye un crimen deliberado contra personas desarmadas que no representaban amenaza alguna, denunció la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova.
Horas antes, el gobernador de esa región, Denís Pushilin, informó que un dron ucraniano atacó un autobús que cubría la ruta Moscú-Simferópol en Yenákievo. Como resultado, ocho personas murieron y 11 resultaron heridas.
🇺🇦💥🚍🥀 "Crimen vil, deliberado e inhumano": defensora rusa condena el ataque de Kiev contra un autobús con civiles en Donetsk— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 3, 2026
🗣 "El ataque al autobús que transportaba civiles en Yenákievo no es un 'incidente' ni un trágico accidente. Es un crimen vil, deliberado e inhumano… https://t.co/hoGc7xedWy pic.twitter.com/HTILz4ukaU
"El ataque al autobús que transportaba civiles en Yenákievo no es un 'incidente' ni un trágico accidente. Es un crimen vil, deliberado e inhumano contra personas que no portaban armas y no representaban ninguna amenaza para nadie", escribió Lantrátova en las redes sociales.
Según la defensora, los ataques contra pasajeros, mujeres, ancianos y sus familias constituyen "un acto de crueldad que sobrepasa cualquier norma humana o moral", y calificó el hecho como una "atrocidad".
"No existen objetivos militares que justifiquen el derramamiento de sangre de civiles. No hay argumentos que puedan eximir de responsabilidad a quienes dan y ejecutan tales órdenes criminales", sentenció.