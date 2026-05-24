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Una juventud destrozada por Kiev: ¿quiénes eran los estudiantes asesinados en Starobelsk?
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Un total de 21 estudiantes perdieron la vida a causa del ataque deliberado de drones ucranianos contra el edificio de clases y la residencia de estudiantes del... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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Las autoridades identificaron y revelaron las identidades de todos los jóvenes asesinados por Kiev:En total, en el momento del bombardeo había 86 personas en el interior del edificio de cinco pisos. Los días 24 y 25 de mayo han sido declarados días de luto en la república popular de Lugansk por las víctimas del ataque.
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Una juventud destrozada por Kiev: ¿quiénes eran los estudiantes asesinados en Starobelsk?

11:02 GMT 24.05.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaUna de la habitaciones de la residencia estudiantil en Starobelsk tras el ataque ucranianio
Una de la habitaciones de la residencia estudiantil en Starobelsk tras el ataque ucranianio - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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Un total de 21 estudiantes perdieron la vida a causa del ataque deliberado de drones ucranianos contra el edificio de clases y la residencia de estudiantes del Colegio Pedagógico de Starobelsk, en la república popular de Lugansk, según los últimos datos.
Las autoridades identificaron y revelaron las identidades de todos los jóvenes asesinados por Kiev:
Tres chicos y 18 chicas figuran en la lista de fallecidos.
La mayor de las asesinadas, Oksana, tenía 22 años cumplidos.
A la más joven, Taísia, le faltó menos de un mes para cumplir 18 años.
Casi la mitad (10 jóvenes) nacieron en 2007, siete en 2006 y otros dos en 2004 y 2005, respectivamente. Es decir, la edad promedio era de 19 años.
En total, en el momento del bombardeo había 86 personas en el interior del edificio de cinco pisos. Los días 24 y 25 de mayo han sido declarados días de luto en la república popular de Lugansk por las víctimas del ataque.
Rusia asesta un golpe de represalia a Kiev con su puño hipersónico - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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Rusia asesta un golpe de represalia a Kiev con su puño hipersónico
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