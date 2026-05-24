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Una juventud destrozada por Kiev: ¿quiénes eran los estudiantes asesinados en Starobelsk?
Una juventud destrozada por Kiev: ¿quiénes eran los estudiantes asesinados en Starobelsk?
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Un total de 21 estudiantes perdieron la vida a causa del ataque deliberado de drones ucranianos contra el edificio de clases y la residencia de estudiantes del... 24.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-24T11:02+0000
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Las autoridades identificaron y revelaron las identidades de todos los jóvenes asesinados por Kiev:En total, en el momento del bombardeo había 86 personas en el interior del edificio de cinco pisos. Los días 24 y 25 de mayo han sido declarados días de luto en la república popular de Lugansk por las víctimas del ataque.
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Una juventud destrozada por Kiev: ¿quiénes eran los estudiantes asesinados en Starobelsk?
Un total de 21 estudiantes perdieron la vida a causa del ataque deliberado de drones ucranianos contra el edificio de clases y la residencia de estudiantes del Colegio Pedagógico de Starobelsk, en la república popular de Lugansk, según los últimos datos.
Las autoridades identificaron y revelaron las identidades de todos los jóvenes asesinados por Kiev:
Tres chicos y 18 chicas figuran en la lista de fallecidos.
La mayor de las asesinadas, Oksana, tenía 22 años cumplidos.
A la más joven, Taísia, le faltó menos de un mes para cumplir 18 años.
Casi la mitad (10 jóvenes) nacieron en 2007, siete en 2006 y otros dos en 2004 y 2005, respectivamente. Es decir, la edad promedio era de 19 años.
En total, en el momento del bombardeo había 86 personas en el interior del edificio
de cinco pisos. Los días 24 y 25 de mayo han sido declarados días de luto en la república popular de Lugansk por las víctimas del ataque.