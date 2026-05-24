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Una juventud destrozada por Kiev: ¿quiénes eran los estudiantes asesinados en Starobelsk?

Una juventud destrozada por Kiev: ¿quiénes eran los estudiantes asesinados en Starobelsk?

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Un total de 21 estudiantes perdieron la vida a causa del ataque deliberado de drones ucranianos contra el edificio de clases y la residencia de estudiantes del... 24.05.2026, Sputnik Mundo

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Las autoridades identificaron y revelaron las identidades de todos los jóvenes asesinados por Kiev:En total, en el momento del bombardeo había 86 personas en el interior del edificio de cinco pisos. Los días 24 y 25 de mayo han sido declarados días de luto en la república popular de Lugansk por las víctimas del ataque.

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