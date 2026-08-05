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Putin anuncia cambios en la composición del Ministerio de Defensa de Rusia | Video
Putin anuncia cambios en la composición del Ministerio de Defensa de Rusia | Video
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El presidente ruso, Vladímir Putin, celebró una reunión con la dirigencia del Ministerio de Defensa del Estado, durante la cual anunció una serie de... 05.08.2026, Sputnik Mundo
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El perfeccionamiento de la estructura del ente castrense continuará en función de las necesidades y la experiencia adquirida durante la operación militar especial, declaró el presidente ruso.Putin informó que el Ministerio de Defensa de Rusia ha propuesto concentrar bajo un único mando todos los servicios de la retaguardia rusa.De esta forma, los principales nombramientos anunciados son:
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Putin anuncia cambios en la composición del Ministerio de Defensa de Rusia | Video

09:51 GMT 05.08.2026 (actualizado: 10:42 GMT 05.08.2026)
© Sputnik / Acceder al contenido multimediaEl presidente ruso, Vladímir Putin, celebra una reunión con el mando de la Defensa rusa
El presidente ruso, Vladímir Putin, celebra una reunión con el mando de la Defensa rusa - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2026
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El presidente ruso, Vladímir Putin, celebró una reunión con la dirigencia del Ministerio de Defensa del Estado, durante la cual anunció una serie de importantes decisiones relativas al nombramiento de altos mandos.
El perfeccionamiento de la estructura del ente castrense continuará en función de las necesidades y la experiencia adquirida durante la operación militar especial, declaró el presidente ruso.
Putin informó que el Ministerio de Defensa de Rusia ha propuesto concentrar bajo un único mando todos los servicios de la retaguardia rusa.
De esta forma, los principales nombramientos anunciados son:
Valeri Solodchuk, actual comandante del grupo de fuerzas ruso Centro, asumirá la dirección de todos los servicios de la retaguardia.
Andréi Ivanáyev será el nuevo comandante del grupo de fuerzas ruso Centro.
Piotr Bolgarev fue designado jefe en funciones del grupo de fuerzas ruso Este.
Denís Liámin, actual jefe de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, pasará a dirigir las nuevas Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Rusia.
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