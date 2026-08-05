https://noticiaslatam.lat/20260805/putin-plantea-una-reestructuracion-en-la-composicion-del-ministerio-de-defensa-de-rusia-1174551265.html

Putin anuncia cambios en la composición del Ministerio de Defensa de Rusia | Video

Putin anuncia cambios en la composición del Ministerio de Defensa de Rusia | Video

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, celebró una reunión con la dirigencia del Ministerio de Defensa del Estado, durante la cual anunció una serie de... 05.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-05T09:51+0000

2026-08-05T09:51+0000

2026-08-05T10:42+0000

defensa

vladímir putin

ministerio de defensa de rusia

fuerzas armadas de rusia

🛡️ fuerzas armadas

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/05/1174551527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f5140ef516d583886272199ac307145.jpg

El perfeccionamiento de la estructura del ente castrense continuará en función de las necesidades y la experiencia adquirida durante la operación militar especial, declaró el presidente ruso.Putin informó que el Ministerio de Defensa de Rusia ha propuesto concentrar bajo un único mando todos los servicios de la retaguardia rusa.De esta forma, los principales nombramientos anunciados son:

https://noticiaslatam.lat/20260623/los-paises-de-la-otan-se-preparan-para-una-guerra-con-rusia-afirma-putin-1174011820.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, ministerio de defensa de rusia, fuerzas armadas de rusia, 🛡️ fuerzas armadas, rusia