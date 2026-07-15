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EEUU y China aumentan su comercio más de 13% en segundo trimestre del año
EEUU y China aumentan su comercio más de 13% en segundo trimestre del año
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La recuperación del diálogo entre ambas potencias y la reducción de las tensiones comerciales favorecieron el aumento de las exportaciones e importaciones... 15.07.2026, Sputnik Mundo
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El comercio de bienes entre China y Estados Unidos registró un crecimiento de 13,7% durante el segundo trimestre del año, luego de la caída de 18,7% observada entre enero y marzo, impulsado por la mejora en las relaciones bilaterales y la reducción de los aranceles estadounidenses, informó la Administración General de Aduanas del país asiático.Durante el primer semestre, el intercambio comercial entre ambas economías alcanzó los dos billones de yuanes (294.100 millones de dólares), cifra que representa el 7,9% del comercio exterior total de China, de acuerdo con datos presentados por las autoridades aduaneras.Funcionarios chinos señalaron que la reunión celebrada en mayo entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump, contribuyó a generar un entorno de mayor estabilidad para las relaciones económicas y comerciales, fortaleciendo la confianza de los mercados y favoreciendo la recuperación del intercambio bilateral.La Administración General de Aduanas de la nación asiática aseguró que continuará colaborando con otras dependencias gubernamentales para facilitar un desarrollo estable del comercio entre ambos países, siguiendo los acuerdos alcanzados por los mandatarios de China y Estados Unidos.El investigador Zhou Mi, de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica, afirmó ante el Global Times que la recuperación refleja la complementariedad de ambas economías y el impacto positivo que ha tenido una mejor comunicación entre los gobiernos para estabilizar las expectativas del mercado.El especialista explicó que la demanda estadounidense de bienes de consumo, productos intermedios y componentes continúa siendo uno de los principales motores del comercio bilateral. Asimismo, destacó el potencial del intercambio agrícola, especialmente de productos como la soya, cuyas compras por parte de China aumentaron tras el acercamiento entre ambos gobiernos.Asimismo, el medio asiático refirió que, si ambas potencias mantienen un entorno comercial predecible y evitan nuevas rondas de presiones y represalias, el comercio bilateral podría continuar recuperándose durante el segundo semestre del año, impulsado por la demanda del mercado y por una mayor cooperación económica entre las dos mayores economías del mundo.
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EEUU y China aumentan su comercio más de 13% en segundo trimestre del año

07:44 GMT 15.07.2026
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Comercio con China - Sputnik Mundo, 1920, 15.07.2026
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La recuperación del diálogo entre ambas potencias y la reducción de las tensiones comerciales favorecieron el aumento de las exportaciones e importaciones durante el segundo trimestre entre ambas naciones, fortaleciendo las expectativas de una mayor cooperación económica.
El comercio de bienes entre China y Estados Unidos registró un crecimiento de 13,7% durante el segundo trimestre del año, luego de la caída de 18,7% observada entre enero y marzo, impulsado por la mejora en las relaciones bilaterales y la reducción de los aranceles estadounidenses, informó la Administración General de Aduanas del país asiático.
Durante el primer semestre, el intercambio comercial entre ambas economías alcanzó los dos billones de yuanes (294.100 millones de dólares), cifra que representa el 7,9% del comercio exterior total de China, de acuerdo con datos presentados por las autoridades aduaneras.
Funcionarios chinos señalaron que la reunión celebrada en mayo entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump, contribuyó a generar un entorno de mayor estabilidad para las relaciones económicas y comerciales, fortaleciendo la confianza de los mercados y favoreciendo la recuperación del intercambio bilateral.
Las dificultades en el comercio entre China y EEUU son enteramente responsabilidad de Washington - Sputnik Mundo, 1920, 13.10.2025
Las dificultades en el comercio entre China y EEUU "son enteramente responsabilidad" de Washington
13 de octubre 2025, 08:26 GMT
La Administración General de Aduanas de la nación asiática aseguró que continuará colaborando con otras dependencias gubernamentales para facilitar un desarrollo estable del comercio entre ambos países, siguiendo los acuerdos alcanzados por los mandatarios de China y Estados Unidos.

Datos retomados por medios occidentales muestran que en junio las exportaciones chinas hacia Estados Unidos crecieron cerca de 14%, mientras que las importaciones provenientes del mercado estadounidense aumentaron 26%. Además, las ventas chinas al país norteamericano regresaron a terreno positivo tras varios meses de caídas de doble dígito.

El investigador Zhou Mi, de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica, afirmó ante el Global Times que la recuperación refleja la complementariedad de ambas economías y el impacto positivo que ha tenido una mejor comunicación entre los gobiernos para estabilizar las expectativas del mercado.
El especialista explicó que la demanda estadounidense de bienes de consumo, productos intermedios y componentes continúa siendo uno de los principales motores del comercio bilateral. Asimismo, destacó el potencial del intercambio agrícola, especialmente de productos como la soya, cuyas compras por parte de China aumentaron tras el acercamiento entre ambos gobiernos.
Asimismo, el medio asiático refirió que, si ambas potencias mantienen un entorno comercial predecible y evitan nuevas rondas de presiones y represalias, el comercio bilateral podría continuar recuperándose durante el segundo semestre del año, impulsado por la demanda del mercado y por una mayor cooperación económica entre las dos mayores economías del mundo.
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