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China rebasaría a EEUU en el desarrollo de IA, de acuerdo con un estudio
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Una encuesta internacional revela que los mexicanos identifican a Pekín como la principal potencia emergente en inteligencia artificial, aunque mantienen una... 23.06.2026, Sputnik Mundo
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Casi la mitad de la población considera que China ya ha superado a Estados Unidos en capacidad e innovación en esta materia, de acuerdo con el estudio AI Global 2026, elaborado por la consultora británica Public First.El sondeo señala que 49% de los mexicanos cree que Pekín lidera actualmente la carrera de la IA, mientras que 36% atribuye ese puesto a Washington. Esta visión coincide con una tendencia observada en la mayoría de los países incluidos en la investigación.A nivel internacional, 42% de los encuestados considera que China ocupa la primera posición en el desarrollo de inteligencia artificial, frente a 37% que sigue identificando a Estados Unidos como la principal referencia tecnológica en este sector.Sin embargo, el estudio muestra una diferencia entre la percepción de liderazgo y la confianza de uso. En México, 41% de los participantes afirmó sentirse cómodo utilizando modelos de inteligencia artificial desarrollados en Estados Unidos, mientras que solo 27% expresó la misma confianza hacia herramientas creadas en China.La investigación también revela que existe un amplio respaldo a la cooperación internacional en materia tecnológica. Asimismo, el 64% de los encuestados en México considera que el desarrollo de la inteligencia artificial debe impulsarse mediante alianzas y colaboración entre países, en lugar de adoptar estrategias de aislamiento tecnológico.Otro de los hallazgos relevantes está relacionado con el impacto laboral. Siete de cada diez mexicanos consideran que el gobierno debe priorizar la protección de empleos frente a los beneficios económicos que pueda generar la automatización, reflejando preocupaciones sobre Según El Economista, el estudio concluye que México mantiene una actitud favorable hacia la inteligencia artificial, pero exige que su desarrollo vaya acompañado de protección laboral, confianza tecnológica y una estrategia clara de crecimiento económico.
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China rebasaría a EEUU en el desarrollo de IA, de acuerdo con un estudio

07:58 GMT 23.06.2026
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Una computadora portátil muestra una aplicación de la inteligencia artificial - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
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Una encuesta internacional revela que los mexicanos identifican a Pekín como la principal potencia emergente en inteligencia artificial, aunque mantienen una mayor confianza en las herramientas desarrolladas por empresas estadounidenses, de acuerdo con información del diario 'El Economista'.
Casi la mitad de la población considera que China ya ha superado a Estados Unidos en capacidad e innovación en esta materia, de acuerdo con el estudio AI Global 2026, elaborado por la consultora británica Public First.
El sondeo señala que 49% de los mexicanos cree que Pekín lidera actualmente la carrera de la IA, mientras que 36% atribuye ese puesto a Washington. Esta visión coincide con una tendencia observada en la mayoría de los países incluidos en la investigación.
A nivel internacional, 42% de los encuestados considera que China ocupa la primera posición en el desarrollo de inteligencia artificial, frente a 37% que sigue identificando a Estados Unidos como la principal referencia tecnológica en este sector.

El informe, basado en más de 18.000 entrevistas realizadas entre mayo de 2026 en 15 países, sostiene que la inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología emergente para convertirse en uno de los motores más importantes de la economía global.

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Sin embargo, el estudio muestra una diferencia entre la percepción de liderazgo y la confianza de uso. En México, 41% de los participantes afirmó sentirse cómodo utilizando modelos de inteligencia artificial desarrollados en Estados Unidos, mientras que solo 27% expresó la misma confianza hacia herramientas creadas en China.
La investigación también revela que existe un amplio respaldo a la cooperación internacional en materia tecnológica.
Asimismo, el 64% de los encuestados en México considera que el desarrollo de la inteligencia artificial debe impulsarse mediante alianzas y colaboración entre países, en lugar de adoptar estrategias de aislamiento tecnológico.
Otro de los hallazgos relevantes está relacionado con el impacto laboral. Siete de cada diez mexicanos consideran que el gobierno debe priorizar la protección de empleos frente a los beneficios económicos que pueda generar la automatización, reflejando preocupaciones sobre
Según El Economista, el estudio concluye que México mantiene una actitud favorable hacia la inteligencia artificial, pero exige que su desarrollo vaya acompañado de protección laboral, confianza tecnológica y una estrategia clara de crecimiento económico.
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