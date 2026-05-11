Es oficial: China confirma la visita de Trump para estas fechas

Además, el Ministerio del Comercio comunicó que China y EEUU realizarán consultas sobre asuntos comerciales y económicos en Corea del Sur los días 12 y 13 de mayo. La visita del mandatario estadounidense a Pekín estaba prevista inicialmente del 31 de marzo al 2 de abril, pero se pospuso debido a la situación en torno a Irán. Anteriormente, los líderes se reunieron el 30 de octubre de 2025 en la ciudad surcoreana de Busán, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
"Por invitación del presidente chino Xi Jinping, el mandatario estadounidense, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo", reza el comunicado del Ministerio de Exteriores del gigante asiático.
Además, el Ministerio del Comercio comunicó que China y EEUU realizarán consultas sobre asuntos comerciales y económicos en Corea del Sur los días 12 y 13 de mayo.