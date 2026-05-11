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Es oficial: China confirma la visita de Trump para estas fechas
Es oficial: China confirma la visita de Trump para estas fechas
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"Por invitación del presidente chino Xi Jinping, el mandatario estadounidense, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo", reza... 11.05.2026, Sputnik Mundo
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Además, el Ministerio del Comercio comunicó que China y EEUU realizarán consultas sobre asuntos comerciales y económicos en Corea del Sur los días 12 y 13 de mayo. La visita del mandatario estadounidense a Pekín estaba prevista inicialmente del 31 de marzo al 2 de abril, pero se pospuso debido a la situación en torno a Irán. Anteriormente, los líderes se reunieron el 30 de octubre de 2025 en la ciudad surcoreana de Busán, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
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Es oficial: China confirma la visita de Trump para estas fechas

02:50 GMT 11.05.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinDonald Trump y Xi Jinping, presidentes de EEUU y China, respectivamente
Donald Trump y Xi Jinping, presidentes de EEUU y China, respectivamente - Sputnik Mundo, 1920, 11.05.2026
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"Por invitación del presidente chino Xi Jinping, el mandatario estadounidense, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo", reza el comunicado del Ministerio de Exteriores del gigante asiático.
Además, el Ministerio del Comercio comunicó que China y EEUU realizarán consultas sobre asuntos comerciales y económicos en Corea del Sur los días 12 y 13 de mayo.
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La visita del mandatario estadounidense a Pekín estaba prevista inicialmente del 31 de marzo al 2 de abril, pero se pospuso debido a la situación en torno a Irán.
Anteriormente, los líderes se reunieron el 30 de octubre de 2025 en la ciudad surcoreana de Busán, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
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