Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260604/esfuerzos-del-reino-unido-para-ajustar-su-politica-hacia-china-ofrecen-una-valiosa-leccion-para-1173729231.html
Esfuerzos del Reino Unido para ajustar su política hacia China "ofrecen una valiosa lección para Bruselas"
Esfuerzos del Reino Unido para ajustar su política hacia China "ofrecen una valiosa lección para Bruselas"
Sputnik Mundo
La Unión Europea ha intensificado su enfoque proteccionista hacia Pekín, perjudicando seriamente los lazos bilaterales. Se espera que esta situación sea... 04.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-04T06:37+0000
2026-06-04T06:37+0000
internacional
unión europea (ue)
reino unido
china
bruselas
política
global times
yvette cooper
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/04/1173729406_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d5e66555ce1fd33a9808f3b4154a4c6c.jpg
En el 11° Diálogo Estratégico China-Reino Unido que se llevó a cabo esta semana, la secretaria de Exteriores británica, Yvette Cooper, destacó que, en un contexto internacional turbulento y complejo, es más importante que nunca que ambas naciones fortalezcan el diálogo y la cooperación para abordar los desafíos globales.Ante estas declaraciones, el Global Times observó que, si bien queda por ver si Londres convertirá estas palabras en acciones concretas, queda claro que "el gobierno británico busca un enfoque más constructivo hacia Pekín".Sin embargo, continuó el diario asiático, los esfuerzos del Reino Unido por recalibrar su política hacia China "ofrecen una valiosa lección para Bruselas", que actualmente debate ampliamente sus relaciones con el gigante asiático.Añadió que, en lugar de adoptar un enfoque que oscila entre la confrontación y la evasión, el Reino Unido tiene que reconocer que, en un sistema global altamente interdependiente, "las relaciones con China no pueden definirse simplemente como adversativas o competitivas."Cuestiones clave como el cambio climático, la estabilidad de las cadenas de suministro globales y la transición energética requieren la cooperación entre China y la UE", concluye el Global Times.
https://noticiaslatam.lat/20260517/el-reino-unido-podria-perder-su-peso-estrategico-en-la-otan-si-no-fortalece-su-disuasion-nuclear-1173487698.html
unión europea (ue)
reino unido
china
bruselas
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/04/1173729406_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_b36bcd2c7703112bf49881ef3ecae70e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
unión europea (ue), reino unido, china, bruselas, política, global times, yvette cooper
unión europea (ue), reino unido, china, bruselas, política, global times, yvette cooper

Esfuerzos del Reino Unido para ajustar su política hacia China "ofrecen una valiosa lección para Bruselas"

06:37 GMT 04.06.2026
© Foto : Twitter / @YvetteCooperMPCancilleres del Reino Unido y China, Yvette Cooper y Wang Yi, respectivamente, durante su reunión en Pekín
Cancilleres del Reino Unido y China, Yvette Cooper y Wang Yi, respectivamente, durante su reunión en Pekín - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
© Foto : Twitter / @YvetteCooperMP
Síguenos en
La Unión Europea ha intensificado su enfoque proteccionista hacia Pekín, perjudicando seriamente los lazos bilaterales. Se espera que esta situación sea discutida en la Cumbre del Consejo Europeo prevista para el 18 y 19 de junio, ante lo que el caso británico puede ser un ejemplo clave, según un análisis del diario 'Global Times'.
En el 11° Diálogo Estratégico China-Reino Unido que se llevó a cabo esta semana, la secretaria de Exteriores británica, Yvette Cooper, destacó que, en un contexto internacional turbulento y complejo, es más importante que nunca que ambas naciones fortalezcan el diálogo y la cooperación para abordar los desafíos globales.

"China es la segunda economía más grande y, al igual que el Reino Unido, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Debemos comprometernos por la seguridad y la prosperidad del Reino Unido, en consonancia con los valores británicos", escribió la diplomática.

Ante estas declaraciones, el Global Times observó que, si bien queda por ver si Londres convertirá estas palabras en acciones concretas, queda claro que "el gobierno británico busca un enfoque más constructivo hacia Pekín".
El submarino de la Marina Real británica HMS Victorious, uno de los portadores de misiles nucleares del Reino Unido - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
Internacional
El Reino Unido podría perder su peso estratégico en la OTAN si no fortalece su disuasión nuclear, según prensa
17 de mayo, 06:01 GMT
Sin embargo, continuó el diario asiático, los esfuerzos del Reino Unido por recalibrar su política hacia China "ofrecen una valiosa lección para Bruselas", que actualmente debate ampliamente sus relaciones con el gigante asiático.
"La UE ha intensificado su enfoque proteccionista hacia China, lo que ha perjudicado seriamente los lazos bilaterales", anotó el medio y añadió que "se espera que discuta ulteriormente su política china en la cumbre de la UE" que se realizará el 18 y 19 de junio.
Añadió que, en lugar de adoptar un enfoque que oscila entre la confrontación y la evasión, el Reino Unido tiene que reconocer que, en un sistema global altamente interdependiente, "las relaciones con China no pueden definirse simplemente como adversativas o competitivas.
"Cuestiones clave como el cambio climático, la estabilidad de las cadenas de suministro globales y la transición energética requieren la cooperación entre China y la UE", concluye el Global Times.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала