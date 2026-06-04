Esfuerzos del Reino Unido para ajustar su política hacia China "ofrecen una valiosa lección para Bruselas"
© Foto : Twitter / @YvetteCooperMPCancilleres del Reino Unido y China, Yvette Cooper y Wang Yi, respectivamente, durante su reunión en Pekín
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La Unión Europea ha intensificado su enfoque proteccionista hacia Pekín, perjudicando seriamente los lazos bilaterales. Se espera que esta situación sea discutida en la Cumbre del Consejo Europeo prevista para el 18 y 19 de junio, ante lo que el caso británico puede ser un ejemplo clave, según un análisis del diario 'Global Times'.
En el 11° Diálogo Estratégico China-Reino Unido que se llevó a cabo esta semana, la secretaria de Exteriores británica, Yvette Cooper, destacó que, en un contexto internacional turbulento y complejo, es más importante que nunca que ambas naciones fortalezcan el diálogo y la cooperación para abordar los desafíos globales.
"China es la segunda economía más grande y, al igual que el Reino Unido, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Debemos comprometernos por la seguridad y la prosperidad del Reino Unido, en consonancia con los valores británicos", escribió la diplomática.
Ante estas declaraciones, el Global Times observó que, si bien queda por ver si Londres convertirá estas palabras en acciones concretas, queda claro que "el gobierno británico busca un enfoque más constructivo hacia Pekín".
Sin embargo, continuó el diario asiático, los esfuerzos del Reino Unido por recalibrar su política hacia China "ofrecen una valiosa lección para Bruselas", que actualmente debate ampliamente sus relaciones con el gigante asiático.
"La UE ha intensificado su enfoque proteccionista hacia China, lo que ha perjudicado seriamente los lazos bilaterales", anotó el medio y añadió que "se espera que discuta ulteriormente su política china en la cumbre de la UE" que se realizará el 18 y 19 de junio.
Añadió que, en lugar de adoptar un enfoque que oscila entre la confrontación y la evasión, el Reino Unido tiene que reconocer que, en un sistema global altamente interdependiente, "las relaciones con China no pueden definirse simplemente como adversativas o competitivas.
"Cuestiones clave como el cambio climático, la estabilidad de las cadenas de suministro globales y la transición energética requieren la cooperación entre China y la UE", concluye el Global Times.
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