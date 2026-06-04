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Esfuerzos del Reino Unido para ajustar su política hacia China "ofrecen una valiosa lección para Bruselas"

Esfuerzos del Reino Unido para ajustar su política hacia China "ofrecen una valiosa lección para Bruselas"

Sputnik Mundo

La Unión Europea ha intensificado su enfoque proteccionista hacia Pekín, perjudicando seriamente los lazos bilaterales. Se espera que esta situación sea... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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En el 11° Diálogo Estratégico China-Reino Unido que se llevó a cabo esta semana, la secretaria de Exteriores británica, Yvette Cooper, destacó que, en un contexto internacional turbulento y complejo, es más importante que nunca que ambas naciones fortalezcan el diálogo y la cooperación para abordar los desafíos globales.Ante estas declaraciones, el Global Times observó que, si bien queda por ver si Londres convertirá estas palabras en acciones concretas, queda claro que "el gobierno británico busca un enfoque más constructivo hacia Pekín".Sin embargo, continuó el diario asiático, los esfuerzos del Reino Unido por recalibrar su política hacia China "ofrecen una valiosa lección para Bruselas", que actualmente debate ampliamente sus relaciones con el gigante asiático.Añadió que, en lugar de adoptar un enfoque que oscila entre la confrontación y la evasión, el Reino Unido tiene que reconocer que, en un sistema global altamente interdependiente, "las relaciones con China no pueden definirse simplemente como adversativas o competitivas."Cuestiones clave como el cambio climático, la estabilidad de las cadenas de suministro globales y la transición energética requieren la cooperación entre China y la UE", concluye el Global Times.

https://noticiaslatam.lat/20260517/el-reino-unido-podria-perder-su-peso-estrategico-en-la-otan-si-no-fortalece-su-disuasion-nuclear-1173487698.html

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