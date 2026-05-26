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Las 100 empresas principales de EEUU que operan en China obtuvieron $362.000 millones en 2025

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Las 100 principales compañías estadounidenses que operan en el mercado chino obtuvieron ingresos totales por 362.000 millones de dólares en 2025, lo que... 26.05.2026, Sputnik Mundo

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"El mercado chino representa el 12% de los ingresos generados por las 100 empresas estadounidenses de Hurun. Seis de estas compañías obtuvieron más del 50% de sus ingresos del mercado chino", dijo Rupert Hoogewerf, presidente e investigador jefe de Hurun. El analista añadió que esto subraya la "importancia estratégica continua del mercado chino para las empresas estadounidenses". De acuerdo con la investigación, las empresas estadounidenses de semiconductores dominaron la lista, al ocupar seis de los 10 primeros puestos. Tan solo Qualcomm, Nvidia, Intel y Broadcom generaron cada una 10.000 millones de dólares en el gigante asiático. Por su parte, Apple generó 64.000 millones de dólares en ingresos en China, además de que cuenta con 200 proveedores principales, más del 70% de los cuales tienen fábricas en el país asiático. En opinión del presidente de la Cámara de Comercio Americana en Shanghái, Jeffrey Lehman, lo anterior evidencia que el "mercado chino sigue siendo un componente importante de las estrategias globales de muchas empresas estadounidenses".

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