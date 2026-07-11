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Teherán no negociará con Washington hasta que EEUU cambie su enfoque, afirman medios
Teherán no negociará con Washington hasta que EEUU cambie su enfoque, afirman medios
Sputnik Mundo
Irán descarta entablar negociaciones con Estados Unidos mientras Washington no modifique su enfoque actual, indicó la agencia 'Fars', citando una fuente... 11.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-11T13:31+0000
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La noche del 7 al 8 de julio, Estados Unidos e Irán reanudaron las hostilidades, menos de tres semanas después de la firma del memorando de entendimiento que puso fin a los combates y abrió la vía para negociar un acuerdo final.Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron ataques contra varias localidades en las provincias del sur del país persa, alegando supuestos disparos de misiles de Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.Irán, a su vez, respondió a la agresión de Washington golpeando objetivos militares de EEUU en Baréin y Kuwait y acusó a la Administración Trump de haber violado el acuerdo de alto al fuego.Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en sus redes que Washington aceptó continuar las conversaciones con Irán a petición del país persa. Sin embargo, reafirmó el fin de la vigencia del alto al fuego entre ambos Estados.Teherán, por su parte, advirtió ante la ONU que anulará el memorando de entendimiento con EEUU si el país norteamericano "continúa violando su obligación" al respecto.
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Teherán no negociará con Washington hasta que EEUU cambie su enfoque, afirman medios
Irán descarta entablar negociaciones con Estados Unidos mientras Washington no modifique su enfoque actual, indicó la agencia 'Fars', citando una fuente cercana al equipo negociador iraní.
"Irán no ha solicitado negociaciones con Estados Unidos, y no habrá negociaciones hasta que Estados Unidos ceda en sus posiciones", señaló el medio.
La noche del 7 al 8 de julio, Estados Unidos e Irán reanudaron las hostilidades, menos de tres semanas después de la firma del memorando de entendimiento que puso fin a los combates y abrió la vía para negociar un acuerdo final.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron ataques
contra varias localidades en las provincias del sur del país persa, alegando supuestos disparos de misiles
de Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.
Irán, a su vez, respondió a la agresión de Washington
golpeando objetivos militares de EEUU en Baréin y Kuwait y acusó a la Administración Trump de haber violado el acuerdo de alto al fuego
.
Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en sus redes que Washington aceptó continuar las conversaciones con Irán a petición del país persa
. Sin embargo, reafirmó el fin de la vigencia del alto al fuego
entre ambos Estados.
Teherán, por su parte, advirtió ante la ONU que anulará el memorando de entendimiento con EEUU si el país norteamericano "continúa violando su obligación" al respecto.
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