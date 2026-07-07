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EEUU lanza nueva ronda de ataques contra Irán, según autoridades del país norteamericano
EEUU lanza nueva ronda de ataques contra Irán, según autoridades del país norteamericano
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El Mando Central de EEUU (CENTCOM, por sus siglas en inglés) dio a conocer esta oleada, la cual presuntamente realiza "para imponerle graves consecuencias [a... 07.07.2026, Sputnik Mundo
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EEUU lanza nueva ronda de ataques contra Irán, según autoridades del país norteamericano

21:51 GMT 07.07.2026
© Foto : Truth Social / @realDonaldTrumpSupuesto ataque de EEUU contra Teherán, la capital iraní.
Supuesto ataque de EEUU contra Teherán, la capital iraní. - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
© Foto : Truth Social / @realDonaldTrump
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El Mando Central de EEUU (CENTCOM, por sus siglas en inglés) dio a conocer esta oleada, la cual presuntamente realiza "para imponerle graves consecuencias [a Teherán] por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional".
En su cuenta de X, el grupo resalta que estas acciones responden específicamente a tres navíos mercantes que fueron abordados por la nación persa, esto mientras transitaban por el estrecho de Ormuz.
"La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego", precisó el CENTCOM.
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