EEUU lanza nueva ronda de ataques contra Irán, según autoridades del país norteamericano

El Mando Central de EEUU (CENTCOM, por sus siglas en inglés) dio a conocer esta oleada, la cual presuntamente realiza "para imponerle graves consecuencias [a Teherán] por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional".
En su cuenta de X, el grupo resalta que estas acciones responden específicamente a tres navíos mercantes que fueron abordados por la nación persa, esto mientras transitaban por el estrecho de Ormuz.
"La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego", precisó el CENTCOM.
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