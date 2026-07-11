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'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
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Irán le da a EEUU donde más le duele
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El funeral de Alí Jameneí, con millones y millones de iraníes que, aparte de despedir a su líder supremo asesinado por EEUU e Israel, exigieron venganza contra... 11.07.2026, Sputnik Mundo
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Irán le da a EEUU donde más le duele

09:30 GMT 11.07.2026
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El funeral de Alí Jameneí, con millones y millones de iraníes que, aparte de despedir a su líder supremo asesinado por EEUU e Israel, exigieron venganza contra los agresores, sepultó definitivamente el falso cuento de Washington en cuanto a su supuesta victoria sobre la nación persa, la cual se ha vuelto mucho más unida, decidida e intransigente.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Introducción del programa
01:24 Irán frustra la pretensión de EEUU por controlar el estrecho de Ormuz
19:20 La OTAN hizo el ridículo en su propia cumbre
31:08 La gran victoria de Cuba en la ONU
42:30 Venezuela se reconstruye tras el doble terremoto
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