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Irán le da a EEUU donde más le duele

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El funeral de Alí Jameneí, con millones y millones de iraníes que, aparte de despedir a su líder supremo asesinado por EEUU e Israel, exigieron venganza contra... 11.07.2026, Sputnik Mundo

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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:

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