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Irán le da a EEUU donde más le duele
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El funeral de Alí Jameneí, con millones y millones de iraníes que, aparte de despedir a su líder supremo asesinado por EEUU e Israel, exigieron venganza contra... 11.07.2026, Sputnik Mundo
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Irán le da a EEUU donde más le duele
El funeral de Alí Jameneí, con millones y millones de iraníes que, aparte de despedir a su líder supremo asesinado por EEUU e Israel, exigieron venganza contra los agresores, sepultó definitivamente el falso cuento de Washington en cuanto a su supuesta victoria sobre la nación persa, la cual se ha vuelto mucho más unida, decidida e intransigente.
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