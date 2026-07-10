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Trump indica que EEUU acepta "continuar las 'conversaciones'" con Irán, pero insiste en el fin del alto el fuego
Trump indica que EEUU acepta "continuar las 'conversaciones'" con Irán, pero insiste en el fin del alto el fuego
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país había acordado continuar el diálogo con Irán, solicitado, según sus palabras, por Teherán. Sin... 10.07.2026, Sputnik Mundo
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No obstante, el presidente reafirmó la suspensión de la vigencia del alto el fuego entre ambos Estados y precisó haberlo dejado claro a la parte iraní.La noche del 7 al 8 de julio, Estados Unidos e Irán reanudaron las hostilidades, menos de tres semanas después de la firma del memorando de entendimiento que puso fin a los combates y abrió la vía para negociar un acuerdo final. Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron ataques contra varias localidades en las provincias del sur del país persa, alegando supuestos disparos de misiles de Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.Irán, a su vez, respondió a la agresión de Washington golpeando objetivos militares de EEUU en Baréin y Kuwait y acusó a la Administración Trump de haber violado el acuerdo de alto el fuego.
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Trump indica que EEUU acepta "continuar las 'conversaciones'" con Irán, pero insiste en el fin del alto el fuego

16:21 GMT 10.07.2026 (actualizado: 16:22 GMT 10.07.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 10.07.2026
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país había acordado continuar el diálogo con Irán, solicitado, según sus palabras, por Teherán. Sin embargo, volvió a reiterar que EEUU da por terminado el alto el fuego entre ambos Estados.
"Irán nos ha pedido que continuemos con las 'conversaciones'. Hemos aceptado hacerlo", escribió el mandatario en sus redes.
No obstante, el presidente reafirmó la suspensión de la vigencia del alto el fuego entre ambos Estados y precisó haberlo dejado claro a la parte iraní.
La noche del 7 al 8 de julio, Estados Unidos e Irán reanudaron las hostilidades, menos de tres semanas después de la firma del memorando de entendimiento que puso fin a los combates y abrió la vía para negociar un acuerdo final.
El Kremlin - Sputnik Mundo, 1920, 09.07.2026
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El Kremlin advierte que la escalada de tensión en Ucrania no abrirá el camino hacia la paz
ayer, 11:44 GMT
Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron ataques contra varias localidades en las provincias del sur del país persa, alegando supuestos disparos de misiles de Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.
Irán, a su vez, respondió a la agresión de Washington golpeando objetivos militares de EEUU en Baréin y Kuwait y acusó a la Administración Trump de haber violado el acuerdo de alto el fuego.
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