https://noticiaslatam.lat/20260709/los-recursos-bloqueados-deben-volver-para-reconstruir-venezuela-afirma-vicepresidente-sectorial-de-1174232047.html

"Los recursos bloqueados deben volver para reconstruir Venezuela", afirma vicepresidente sectorial de Planificación

"Los recursos bloqueados deben volver para reconstruir Venezuela", afirma vicepresidente sectorial de Planificación

Sputnik Mundo

Durante un recorrido realizado por el campamento transitorio "César Rengifo", destinado a albergar a las familias damnificadas por los terremotos del 24 de... 09.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-09T22:30+0000

2026-07-09T22:30+0000

2026-07-09T22:36+0000

américa latina

venezuela

caracas

sismo

📰 terremoto en venezuela (2026)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/09/1174233087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_896adcb350d88c3e788ca8d50044ab4c.jpg

Acompañado por el ministro de Cultura, Raúl Cazal, el también geógrafo y doctor en urbanismo lanzó un llamado a la comunidad internacional para la liberación de recursos venezolanos retenidos en el extranjero, al tiempo que ofreció su perspectiva sobre los aprendizajes que dejan estos fenómenos naturales para el futuro urbano de la nación sudamericana.Al ser cuestionado sobre las cifras de pérdidas económicas, el costo de la reconstrucción y el origen de los fondos, Menéndez no se limitó a una respuesta técnica. Recalcó el llamado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y exigió el cese inmediato de las sanciones y el bloqueo económico.El vicepresidente sectorial recordó que estas carencias no son nuevas. Señaló que la asfixia económica ha sido una constante desde la pandemia de COVID y a lo largo de los últimos años, pero subrayó que, en el contexto actual de tragedia, la retención de capitales carece de justificación. "Hicieron falta durante la pandemia, pero ahorita evidentemente no hay ningún pretexto para que los recursos no retornen. Todo el pueblo de Venezuela se suma al petitorio de la liberación de [los mismos] para emplearlos en la protección de nuestro pueblo y en el esquema de desarrollo", declaró.Diseñar con la naturaleza y no contra ellaComo geógrafo y planificador, Menéndez profundizó en el cuestionamiento relacionado con los aprendizajes en materia de políticas públicas. Explicó que la tragedia deja al descubierto una reflexión global sobre la ubicación de las grandes concentraciones humanas. En el caso venezolano, advirtió sobre la vulnerabilidad del 40% de la población que habita el tramo costero entre Caracas y Puerto Cabello (norte).El análisis técnico del ministro se centró en la peligrosa combinación de factores que amplificó el impacto sísmico en zonas específicas como Los Palos Grandes o el sistema de conos de La Guaira (norte). Menéndez explicó que muchos espacios urbanos se poblaron sobre conos aluviales con una mecánica de suelos compleja, compuesta por matrices finas y grandes bloques rocosos, lo cual magnifica la onda sísmica. A esto se suma la presencia de un sistema de fallas tectónicas activas en la cordillera de El Ávila.Frente a esta realidad, Menéndez reveló que las instrucciones de la Presidencia apuntan hacia un cambio radical en la dinámica de ordenamiento territorial. "Hay que diseñar con la naturaleza, no diseñar pretendiendo dominar a la naturaleza", sentenció. Criticó la visión tradicional de "embaular" los cauces o pretender controlar las variables naturales sin convivir con ellas, un paradigma que, según afirmó, el Plan de Desarrollo de la Patria ya busca superar.La urgencia de la vida y la humanidadMás allá de las proyecciones a futuro, Menéndez puso el acento en la responsabilidad inmediata con las víctimas. Enfatizó que la prioridad actual es el rescate y el cuidado humano. El ministro pidió al mundo dimensionar la magnitud de la tragedia: "Piensen en el efecto devastador de un terremoto. Piensen ahora en el efecto devastador de dos terremotos separados por 39 segundos uno del otro".Explicó que los trabajos de remoción de escombros se realizan con sumo cuidado, incluso reduciendo la velocidad de la maquinaria pesada, con el objetivo de recuperar cuerpos y permitir que las familias puedan reclamar a sus seres queridos, en un gesto de protección psicológica y humana. "Vamos a hacerlo, porque es el cuidado de nuestra población", afirmó.Finalmente, el vicepresidente sectorial lanzó una pregunta retórica directa a los actores internacionales que mantienen retenidos activos venezolanos: "Si ustedes tienen recursos depositados en cuentas internacionales, si tienen oro en otros países del mundo, ¿esos recursos no tienen que estar disponibles para la reconstrucción de un país? Piensen si eso no es un gesto humano desde el punto de vista del planeta".

https://noticiaslatam.lat/20260705/frente-al-relato-del-caos-el-recorrido-de-sputnik-por-las-torres-rusas-chinas-y-bielorrusas-en-1174180112.html

venezuela

caracas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, caracas, sismo, 📰 terremoto en venezuela (2026)