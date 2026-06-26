¿Qué son los 'dobletes' sísmicos y por qué este fenómeno azotó a Venezuela?
© Sputnik / José NegrónLabores de rescate en Venezuela
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Los sismos de mayor intensidad ocurren por la acumulación de energía entre dos placas tectónicas; sin embargo, en el caso de Venezuela, estas se desplazan de diferente forma, además de que existen varias fallas geológicas que contribuyen a este fenómeno, explicó en charla con Sputnik la doctora en sismología Ericka Solano.
"En este caso, en Venezuela, el contexto tectónico es muy complejo. El detalle no es que sea una sola falla, sino que son varias fallas y, si una empuja a la otra (placa), entonces puede que haya más de un evento (sismo). No es atípico, pero no es muy común que pase que haya dos sismos grandes en periodos cortos, pero a estos les llamamos 'dobletes' o 'gemelos'", explicó la experta.
Los sismos, aseveró Solano, son eventos cotidianos cuya intensidad y temporalidad no se puede predecir, por lo que es necesario que los países ubicados en zonas sísmicas apuesten por los estudios sismológicos que brindan información para la toma de decisiones en cuanto a reglamentos de construcción, normas de seguridad y simulacros.
🇻🇪❓ ¿Qué son los 'dobletes' sísmicos y por qué este fenómeno azotó a Venezuela?— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 26, 2026
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