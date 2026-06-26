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¿Qué son los 'dobletes' sísmicos y por qué este fenómeno azotó a Venezuela?

¿Qué son los 'dobletes' sísmicos y por qué este fenómeno azotó a Venezuela?

Sputnik Mundo

Los sismos de mayor intensidad ocurren por la acumulación de energía entre dos placas tectónicas; sin embargo, en el caso de Venezuela, estas se desplazan de... 26.06.2026, Sputnik Mundo

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Los sismos, aseveró Solano, son eventos cotidianos cuya intensidad y temporalidad no se puede predecir, por lo que es necesario que los países ubicados en zonas sísmicas apuesten por los estudios sismológicos que brindan información para la toma de decisiones en cuanto a reglamentos de construcción, normas de seguridad y simulacros.

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