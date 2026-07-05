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Frente al relato del caos: el recorrido de Sputnik por las torres rusas, chinas y bielorrusas en Caracas | Videos

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La denuncia de una guerra mediática ha marcado la agenda pública en los días posteriores a los terremotos del 24 de junio en Venezuela y los edificios de la... 05.07.2026, Sputnik Mundo

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló en una rueda de prensa internacional la existencia de "laboratorios mediáticos" que, de acuerdo con sus palabras, buscan "perturbar y generar caos". La mandataria precisó que no se puede permitir que eso "imposibilite las labores de búsqueda y rescate". Una de las matrices que más ha circulado en redes sociales y medios digitales es la que cuestiona la calidad estructural de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, llegando incluso a afirmar que estas construcciones utilizan materiales como el "anime" (poliestireno expandido) como elemento estructural, lo que las haría vulnerables ante movimientos telúricos.Para desmontar esta y otras afirmaciones, especialistas en ingeniería y voceros oficiales han ofrecido explicaciones técnicas y datos concretos.La visión técnica: datos y porcentajesFrancisco Garcés, responsable de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, en entrevista a un medio nacional, ofreció un balance preliminar que contrasta con las narrativas generalizadas. "A pesar de que tengamos 100 edificios de la Misión Vivienda, se cayeron ocho, por diversas circunstancias que vamos a estudiar", declaró.El dato más relevante para desmontar el señalamiento contra la Misión Vivienda es el porcentaje de edificios de este programa que colapsaron. En el caso de La Guaira, donde el impacto fue mayor, "se cayeron más o menos 198 o 180 y tantas viviendas, de las cuales menos de 10 son de la Misión Vivienda, es decir, menos del 5%". Con estas cifras, Garcés calificó como "un absoluto error" la afirmación de que la mayoría de los colapsos corresponden a edificios de la iniciativa gubernamental.Sobre el uso del anime o poliestireno expandido, el ingeniero informó que "El anime, la madera, los bloques, las sillas, son materiales de relleno en muchas de nuestras construcciones... se hace un esqueleto, un armazón que es de concreto o que es de acero... El anime es un elemento más que se utiliza como cerramiento, como aislante dentro de la estructura. El anime no tiene ninguna responsabilidad de resistencia". De esta forma, desmintió la idea de que este material comprometa la solidez de las edificaciones, al ser un componente aislante y no estructural.Factores sísmicos y normativas vigentesEl ingeniero civil y vocero del Movimiento de Pobladores e Inquilinos, Rigel Sergent, en declaraciones a Sputnik, profundizó en los aspectos técnicos que determinan el comportamiento de una estructura ante un sismo.Sergent explicó que Venezuela se rige por la norma sismorresistente 1.756 del año 2019, que divide al país en siete zonas según su peligrosidad sísmica. Señaló que las zonas de mayor riesgo se ubican en la costa norte, y recordó que el país se encuentra entre dos placas tectónicas: la del Caribe y la de Sudamérica."Uno diseña por la norma y la norma también tiene algunos factores de reducción y algunos factores de mayoración", explicó el ingeniero, detallando que factores como el tipo de suelo, la microzonificación sísmica y el destino de la edificación (por ejemplo, si es hospitalaria o educativa) influyen en la rigurosidad del diseño.Sergent también abordó la variable temporal, señalando que muchos de los edificios que presentaron fallas fueron diseñados antes de 1967, año del gran sismo que motivó un cambio en la normativa. "Los edificios que se hicieron antes de ese año no significa que los hicieron mal, sino que los hicieron con la normativa y con la tecnología, con los avances que se tenían en aquella época", aclaró.En contraste, destacó que las construcciones de la Misión Vivienda, realizadas por empresas rusas, chinas y bielorrusas, se levantaron bajo la normativa venezolana vigente y con sistemas constructivos de última generación. Mencionó, por ejemplo, que el sector Simón Bolívar, construido por los chinos, utiliza un sistema tipo túnel que "demostró un gran comportamiento" y que, según conversaciones con los constructores, fue diseñado para soportar un sismo de magnitud 8.La voz de los habitantes: seguridad y tranquilidadMás allá de las cifras y los argumentos técnicos, Sputnik recorrió los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela para conocer de primera mano la experiencia de los residentes.En el Urbanismo Simón Rodríguez, construido por empresas rusas, la habitante María Fernanda Castro manifestó su tranquilidad: "Por lo menos este edificio, no tuvo afectación alguna. Y los que están detrás de nosotros, tampoco. La gente sí salió por el miedo, salían y dormían afuera. Pero realmente aquí no hubo afectación ninguna, gracias a Dios y a la Virgen, de ningún edificio". Castro confirmó que ya recibieron inspecciones técnicas y que, hasta el momento, no se han reportado fallas estructurales en su urbanismo.En el Urbanismo Ezequiel Zamora, construido por Bielorrusia, Yndira Torregrosa compartió una experiencia similar. Torregrosa destacó la importancia de las inspecciones realizadas para verificar la calidad de las edificaciones. "Hubo algunas grietas, obviamente, porque la estructura de estos edificios es resistente y el sismo fue bastante fuerte, pero dentro de estas inspecciones que se hicieron no fue de mayor importancia el tema de las grietas, solamente fue un tema de pintura. La estructura de estos edificios afortunadamente no sufrió daños mayores para preocuparse".Finalmente, en el Urbanismo Simón Bolívar, construido por la empresa china CITIC, el ingeniero y habitante Néstor Cisneros ofreció una perspectiva técnica desde la experiencia de usuario.Cisneros destacó que, al recibir su apartamento, se les entregó un manual con los planos detallados que indican qué paredes son de ladrillo y cuáles son estructurales, lo que permite a los vecinos conocer a ciencia cierta la configuración de su vivienda. "Son unas construcciones muy estudiadas", concluyó, añadiendo que, según sus colegas ingenieros que han trabajado en replicar estos modelos en Caracas, estos edificios se encuentran entre los más actualizados en cuanto a resistencia sísmica en el país.

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