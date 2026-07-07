Venezuela y EEUU establecen varios "ejes de acción inmediata" después de sismos devastadores

"Finalmente, estos trabajos conjuntos buscan sentar las bases de una nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada en el estado de La Guaira (norte)", añade.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación con autoridades estadounidenses tras los terremotos que sacudieron al país sudamericano.
"La cooperación entre Caracas y Washington para atender la contingencia se ha basado en tres ejes de acción inmediata: la optimización de las labores de búsqueda y salvamento, la distribución de ayuda internacional y el establecimiento de campamentos transitorios para las personas damnificadas", señala el Gobierno venezolano.
"Finalmente, estos trabajos conjuntos buscan sentar las bases de una nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada en el estado de La Guaira (norte)", añade.
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