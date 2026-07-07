Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260707/venezuela-y-eeuu-establecen-varios-ejes-de-accion-inmediata-despues-de-sismos-devastadores-1174195909.html
Venezuela y EEUU establecen varios "ejes de acción inmediata" después de sismos devastadores
Venezuela y EEUU establecen varios "ejes de acción inmediata" después de sismos devastadores
Sputnik Mundo
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación con autoridades estadounidenses tras los terremotos que sacudieron al país... 07.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-07T04:40+0000
2026-07-07T04:40+0000
américa latina
política
delcy rodríguez
eeuu
caracas
📰 terremoto en venezuela (2026)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/07/1174195993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_64f5bc5dca01ccae829bebdd1aeed47b.jpg
"Finalmente, estos trabajos conjuntos buscan sentar las bases de una nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada en el estado de La Guaira (norte)", añade.
https://noticiaslatam.lat/20260706/sube-a-3535-la-cifra-de-fallecidos-por-los-terremotos-en-venezuela----1174192205.html
eeuu
caracas
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/07/1174195993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc65921aff4d949675640165e0b12ea9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, delcy rodríguez, eeuu, caracas, 📰 terremoto en venezuela (2026)
política, delcy rodríguez, eeuu, caracas, 📰 terremoto en venezuela (2026)

Venezuela y EEUU establecen varios "ejes de acción inmediata" después de sismos devastadores

04:40 GMT 07.07.2026
© Foto : Prensa Presidencial de Venezuela (Telegram)Reunión entre el Gobierno de Venezuela y funcionarios de EEUU.
Reunión entre el Gobierno de Venezuela y funcionarios de EEUU. - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
© Foto : Prensa Presidencial de Venezuela (Telegram)
Síguenos en
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación con autoridades estadounidenses tras los terremotos que sacudieron al país sudamericano.

"La cooperación entre Caracas y Washington para atender la contingencia se ha basado en tres ejes de acción inmediata: la optimización de las labores de búsqueda y salvamento, la distribución de ayuda internacional y el establecimiento de campamentos transitorios para las personas damnificadas", señala el Gobierno venezolano.

Los terremotos en Venezuela han dejado muertos, desaparecidos y heridos. - Sputnik Mundo, 1920, 06.07.2026
América Latina
Sube a 3.535 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela
ayer, 20:10 GMT
"Finalmente, estos trabajos conjuntos buscan sentar las bases de una nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada en el estado de La Guaira (norte)", añade.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала