Cuba apuesta por su soberanía tecnológica en el tratamiento actual contra las arbovirosis

09.11.2025

En entrevista con Sputnik, la doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública de la isla, explicó que hoy se introducen un grupo de investigaciones aceleradas, "con todo el rigor ético y regulatorio", para probar la efectividad de nuevos productos, medicamentos y tecnologías dentro del protocolo de asistencia médica.La propuesta nacional para el tratamiento de estas enfermedades transmitidas por insectos incluye, de acuerdo con la especialista, tres líneas fundamentales: la disminución de la infestación del mosquito vector, la mejora en el tratamiento clínico y la mitigación de las secuelas articulares presentadas por algunos pacientes en la fase aguda.Sin embargo, en su consideración "siempre la ciencia y la innovación han tenido un papel importantísimo" y muestra de ello ha sido, por ejemplo, el enfrentamiento a otras arbovirosis como el dengue, el zica y el oropuche, de ahí que la actual estrategia contenga estudios entomológicos del vector e investigaciones sociales sobre cómo varía su comportamiento e incidencia.¿Por qué el Jusvinza?Según Morales Suárez se ha determinado a nivel internacional que el chikungunya tiene tres fases: aguda, subaguda y crónica. Esta última, argumentó, puede dejar secuelas como la poliartritis residual, causante del dolor e inflamación de las articulaciones durante meses e, incluso, años, por ello, la aprobación dentro del protocolo del ensayo con el Jusvinza."Es un producto cubano, muy innovador, que inicialmente se probó para la artritis reumatoide y estaba en pleno ensayo clínico cuando llegó la Covid-19. Luego se realizaron muchísimos estudios durante la pandemia y fue un elemento imprescindible para controlar los cuadros de hiperinflamación en pacientes graves y críticos", expresó.Para la doctora de la nación caribeña esa misma racionalidad científica de la molécula determinó que los expertos del comité de innovación propusieran la posibilidad de que pacientes, con secuelas crónicas después de tres meses de contraer la enfermedad, formaran parte de una investigación encaminada a comprobar la efectividad del medicamento bajo esas condiciones."Ese estudio está ya en fase final de aprobación para poder comenzar en tres sitios clínicos de Matanzas, luego en un hospital de La Habana y más tarde en otras instalaciones similares. Como todo estudio lleva varios períodos, se van a estar dando resultados parciales y en la medida de los avances se ampliarán las pesquisas y los usos", enfatizó.No obstante, existen otros productos incluidos en estas indagaciones científicas "se están probando fármacos naturales, se impulsa el mejoramiento del protocolo a partir de la combinación de medicamentos, si bien este con el Jusvinza es el inicial, el que tenemos más cercano y que debe empezar en las próximas semanas".Resaltó, asimismo, que este péptido sintético inmunorregulador salvó numerosas vidas durante la Covid-19 y recordó que Cuba en esa etapa tuvo una alta supervivencia de más del 99,2% de los pacientes recuperados, una baja letalidad de 0,77% y además un tránsito muy rápido de pacientes graves y críticos a la mejoría.Soberanía tecnológicaAdemás del Jusvinza, la mayor de las Antillas empleó durante la pandemia otros fármacos propios como el anticuerpo monoclonal Itolizumab, también empleado en enfermos graves y críticos, y el inmunomodulador biológico Biomodulina T, por tanto, "la COVID-19 nos dio soberanía tecnológica y dentro de su protocolo de manejo el 85 % de los medicamentos utilizados fueron cubanos".Añadió que todos esos productos son de calidad y probados con rigor regulatorio y ético, además, benefician a la totalidad de los pacientes una vez se aprueban, "la batalla permanente por la salud del cubano es una demostración diaria de cómo la sociedad, el Ministerio de Salud y el gobierno de la isla tienen esa fuerte capacidad de resistencia y de resiliencia"."Hablamos hoy de probar moléculas, realidad que en otros países es extremadamente compleja, y luego de que estén probadas allí son muy caras. En cambio, Cuba las pone a disposición de toda la población. Resulta una respuesta efectiva, contundente y demostrable de la prioridad que tiene la salud del pueblo para las autoridades nacionales", puntualizó.Todo ello, dijo, pese al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, siendo precisamente la salud uno de los sectores con mayor impacto negativo.Recientemente, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, informó sobre el incremento en todos los territorios del país caribeño de los casos de dengue, chikungunya (presente en 12 de las 15 provincias) y oropuche como consecuencia de las condiciones climatológicas presentes en esta época del año y las problemáticas derivadas de la crisis económica.Comunicó que, en el caso del dengue, en la isla existe una incidencia de 24,3 casos positivos por cada 100.000 habitantes y alertó sobre el predominio del serotipo 4 de esta enfermedad, el más propenso a convertirse en hemorrágico y mortal si el paciente ya transitó por la enfermedad con otra cepa.

