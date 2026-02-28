https://noticiaslatam.lat/20260228/muchos-medios-corporativos-construyen-un-relato-para-justificar-la-agresion-contra-cuba-dicen-1171870769.html

Muchos medios occidentales construyen "un relato para justificar la agresión" contra Cuba, dicen expertos

Después de que el Ministerio del Interior (Minint) de Cuba informó sobre un enfrentamiento en aguas de la isla entre la tripulación a bordo de una lancha con matrícula de Miami, que invadió aguas soberanas, y efectivos de las Tropas Guardafronteras, la prensa internacional publicó titulares destacando el carácter civil de la embarcación y otros aspectos.Aunque el Gobierno cubano señaló en un primer comunicado que el altercado se produjo a raíz de que hombres armados a bordo de una lancha rápida dispararon contra una unidad de guardacostas cubanos que se aproximó al navío para identificarlo, Sputnik rastreó encabezados como los siguientes:¿Qué se sabe de la agresión?Según el Gobierno de Cuba, en la mañana del 25 de febrero de 2026, una lancha rápida se aproximó a una milla náutica de la provincia de Villa Clara. A bordo de la embarcación —con matrícula FL7726SH de Florida— viajaban 10 hombres armados que ingresaron sin autorización y sin identificarse a aguas territoriales cubanas.Por ello, una unidad de guardacostas cubana se acercó al navío para identificarlo, pero los tripulantes abrieron fuego en su contra, por lo que las autoridades de la isla repelieron el ataque.En el enfrentamiento murieron cuatro tripulantes de la lancha (al menos uno era ciudadano estadounidense) y seis más resultaron heridos, por lo que fueron evacuados para recibir atención médica en la isla. Un comandante cubano también resultó herido.En un comunicado posterior, la Cancillería cubana aseguró que la mayoría de los atacantes tenía "un historial conocido de actividad delictiva y violenta" y que reconocieron "intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas"."Además, se procedió a la detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos, enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones", agregaron.Cuba ha sido víctima del terrorismo desde 1959Sin embargo, la agresión no es inédita, sino que se suma a una serie de ataques terroristas que la isla ha sufrido a lo largo de su historia, sobre todo a partir de 1959, año en el que triunfó la Revolución Cubana, señaló en charla con Sputnik la analista internacional Florencia Lagos Neumann.Con ella coincide el escritor y periodista Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión del diario La Jornada, quien, en conversación con este medio, remarcó que "se trató de un ataque terrorista (...) y los cubanos repelieron el ataque dentro de su propio territorio, en defensa propia"."Ha quedado claro que esta tripulación lo que pretendía era entrar a territorio cubano a realizar acciones de desestabilización. Explícitamente, uno de los participantes, Michel Ortega Casanova, dijo que quería participar en esto para ver si se prendía la chispa y el pueblo se levantaba", observó el periodista."Este es el marco de referencia (...). Pero, como los mismos cubanos han explicado, no es la primera vez que sucede algo así y esto se realiza en medio de un estrangulamiento económico a la isla, con el bloqueo energético que ha provocado muchas penurias al pueblo cubano, pero también ha reforzado su capacidad de resistencia", continuó.La agresión ocurre en medio de la máxima presión a CubaAmbos expertos resaltaron que el intento de infiltración por parte de estas personas se produjo en medio del bloqueo naval impuesto por Washington sobre la isla para impedir que entre petróleo y afectar a la población de manera directa.En ese sentido, Hernández Navarro considera que algunos integrantes del exilio cubano en Miami "están animados por las expectativas de que el descontento de la población cubana" sea tan grande que haya posibilidades, según ellos, de generar alguna "tentativa insurreccionista".De esa manera, dice el periodista, "la mayoría de los grandes medios internacionales han sido partícipes de esta guerra mediática en contra de la isla y en contra de su gobierno, han difundido todo tipo de mentiras", como que la isla está rebasada para garantizar el servicio de recolección de basura."Pero si yo tomo una foto desde el lugar donde está la basura [y la comparto al exterior], da la impresión de que toda la ciudad está llena de basura y eso no es cierto (...), sí hay basura, pero no es esa estética que nos quieren vender", añade.Por consiguiente, el periodista argumenta que, en medio del intento de estrangular todas las actividades de Cuba, "esta imagen de una isla desolada, desabastecida" que la prensa está difundiendo ocasiona que "la gente no participe de la intención de mirar las cosas con otros ojos".Por su parte, Lagos Neumann señala que "los medios de comunicación crean todo un relato en torno a una acción que lo que busca es agredir a una nación que tiene derecho a existir según sus reglas".Sin embargo, señala que dicho relato influye de forma muy negativa en la ciudadanía, que muchas veces se queda únicamente con la información contenida en los titulares y no lee el contenido completo."Entonces, hay una serie de acciones que se van uniendo para generar un relato, para demonizar a un país y para justificar la agresión a ese país en nombre de una supuesta libertad", refiere la experta.

