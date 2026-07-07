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Cuba activa protocolos para recuperar su red energética nacional
Cuba activa protocolos para recuperar su red energética nacional
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El ministro de Energía y Minas de la nación caribeña, Vicente de la O Levy, dio a conocer los trabajos para recuperar el servicio, mismo que colapsó en las... 07.07.2026, Sputnik Mundo
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Al respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó en su canal de Telegram que, mientras Estados Unidos intenta mermar a la mayor de las Antillas, ello al bloquear el acceso de combustible al territorio, "la Unión Eléctrica se moviliza para revertir la caída del SEN (Sistema Electroenergético Nacional)"."Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida", subrayó.
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Cuba activa protocolos para recuperar su red energética nacional

01:40 GMT 07.07.2026
© AP Photo / Ramon EspinosaActualmente, Cuba sufre un apagón eléctrico.
Actualmente, Cuba sufre un apagón eléctrico. - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
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El ministro de Energía y Minas de la nación caribeña, Vicente de la O Levy, dio a conocer los trabajos para recuperar el servicio, mismo que colapsó en las primeras horas de este 6 de julio.
"Están activados los protocolos para la recuperación del Sistema Eléctrico. Ya funcionan microsistemas en toda Cuba y se siguen protegiendo servicios vitales, en medio de esta compleja situación agravada por el cerco energético que enfrentamos", escribió en X.
Al respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó en su canal de Telegram que, mientras Estados Unidos intenta mermar a la mayor de las Antillas, ello al bloquear el acceso de combustible al territorio, "la Unión Eléctrica se moviliza para revertir la caída del SEN (Sistema Electroenergético Nacional)".
"Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida", subrayó.
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