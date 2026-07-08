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"Tendría que haber una ruptura diplomática" si se comprueba que FBI violó la soberanía de México, dice experto

"Tendría que haber una ruptura diplomática" si se comprueba que FBI violó la soberanía de México, dice experto

Sputnik Mundo

El Gobierno de México indicó que, de confirmarse la versión de que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) estuvo... 08.07.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la secretaria de Gobernación mexicana, Rosa Icela Rodríguez, el hecho habría representado "una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional".En conferencia de prensa, la titular de la Segob recordó que, tras el traslado del Mayo a Estados Unidos en julio de 2024, México pidió explicaciones al país del norte vía la embajada estadounidense en la capital del país. Sin embargo, el entonces embajador Ken Salazar negó la participación del FBI en la operación. A dos años de la detención del capo mexicano, quien actualmente está preso en EEUU, el tema volvió a cobrar relevancia tras la publicación de un reportaje del medio Pie de Nota, en donde se informa que la avioneta que se utilizó para el traslado del capo mexicano es parte de una exposición de aviones de guerra, en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia.Con ella coincidió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien apuntó directamente al exembajador Salazar y cuestionó: "¿quién miente?, ¿quién mintió?, ¿mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero: el haber mentido como embajador. Segundo: de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo, estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos". Los pasos a seguirSi por medio de investigaciones serias México comprobara que Estados Unidos violó la soberanía del país latinoamericano al realizar, por medio del FBI, la captura en suelo mexicano del cofundador del Cártel de Sinaloa, el Gobierno de Claudia Sheinbaum tendría que tomar serias medidas al respecto, dijo en entrevista el analista en temas de seguridad Alberto Guerrero Baena. Sin embargo, abundó el experto, es poco probable que México vaya por este camino, dado que se trata de su principal socio comercial y con quien tiene un tratado de libre comercio (T-MEC) en curso. ¿Políticamente deseable? Con él coincide el analista y experto en temas de seguridad David Saucedo, quien recordó que, al menos discursivamente, el Gobierno de México ha hecho especial énfasis en la defensa de la soberanía, lo cual, observó, ha sido algo redituable políticamente para la presidenta. "Esto le reditúa mucho a Morena, le suma puntos desde el punto de vista electoral y mediático (...) Para la presidenta, ha sido una estrategia que es vista positivamente en las encuestas, aunque no creo que puedan hacer algo para impedir que se generen este tipo de operativos", añadió.Sin embargo, Saucedo mencionó que México sí tiene formas de tomar represalias en contra de Estados Unidos en caso de que se compruebe alguna violación a la soberanía como, por ejemplo, negarse a ser un tercer país seguro, así como quitar a los 10.000 elementos de la Guardia Nacional que Washington exigió para blindar su frontera. Incluso, México podría expulsar a los agentes de la DEA y del FBI acreditados en el país, pero "esto desataría una crisis entre los dos países", indicó. Sobre la posibilidad de que el exembajador estadounidense Ken Salazar haya mentido al Gobierno mexicano en turno, Saucedo reiteró que incluso es posible que el mismo representante de EEUU no supiera del presunto operativo. "No creo que al señalar a Ken Salazar la presidenta estuviese hablando de alguna posible acción jurídica contra. Más bien, indicaba que le parecía grave que el Gobierno norteamericano les haya mentido en algo tan importante y tan sensible, como era la detención de un narcotraficante mexicano, o agentes de EEUU en [el país latinoamericano]", finalizó.

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